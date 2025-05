Shahbaz Sharif: Pakistan ist dem Ausbau strategischer Zusammenarbeit mit Iran verpflichtet

Islamabad (IRNA) – Der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif erklärte nach seinen Treffen am Montag mit dem Revolutionsoberhaupt der Islamischen Republik Iran und dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran in einer Botschaft: „Wir messen der bedeutenden Stellung Irans in der islamischen Umma großen Wert bei und bekräftigen unser Bekenntnis zur Stärkung der strategischen Zusammenarbeit mit Iran im Sinne von Frieden und Sicherheit in der Region.“

Wie die IRNA am Dienstag berichtet, schrieb Shahbaz Sharif nach seinen Gesprächen in Teheran mit dem Revolutionsoberhaupt Ayatollah Seyyed Ali Khamenei und dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter): „Ich bin geehrt, Seine Eminenz Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, das Revolutionsoberhaupt Irans, getroffen zu haben.“ Er ergänzte: „Ich habe seine Einschätzungen insbesondere zu den aktuellen Herausforderungen der islamischen Welt erfragt. Darüber hinaus tauschten wir Ansichten zu bilateralen und regionalen Themen von beiderseitigem Interesse aus.“ Der Premierminister betonte weiter: „Ich danke Seiner Eminenz für die Vermittlerrolle Irans und für sein besorgtes Eintreten in Bezug auf Pakistan während der jüngsten Krise in Südasien.“ Sharif unterstrich: „Pakistan misst der Rolle Irans innerhalb der islamischen Gemeinschaft hohen Wert bei und ist entschlossen, gemeinsame Ziele in den Bereichen Frieden, Entwicklung und Koordination weiterzuverfolgen.“ Bezüglich seines Treffens mit Präsident Pezeshkian sagte Sharif: „Ich hatte ein herzliches und freundschaftliches Gespräch mit dem iranischen Präsidenten und danke ihm für den jüngsten Besuch des iranischen Außenministers in Islamabad sowie für die geäußerte Sorge hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen in Südasien.“ Der Premierminister bekräftigte abschließend: „Pakistan hält an seinem beständigen Engagement fest, die bilaterale und strategische Zusammenarbeit mit Iran im Sinne von Frieden, Wohlstand und regionaler Stabilität sowie zum gegenseitigen Nutzen der Völker beider Länder zu stärken.“ Er fügte hinzu: „Wir werden unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen – in den Bereichen Handel, Verkehrsanbindung und im gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus.“