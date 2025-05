Araghchi: Wir werden von den Rechten des iranischen Volkes in den Verhandlungen nicht abweichen

In Bezug auf die Zukunft der Verhandlungen mit den USA betonte der Außenminister, dass aus Sicht der Islamischen Republik Iran die Frage der Urananreicherung klar sei.

Araghchi sagte: Jede Stunde, in der die Sanktionen früher aufgehoben werden, werden wir nicht zögern und uns bemühen, aber nicht um den Preis des Verlusts der Rechte des iranischen Volkes. Daher verhandeln wir mit Geduld und Ruhe und weichen nicht von den klaren Rechten des iranischen Volkes ab, zu denen auch die Diskussion über die Urananreicherung gehört. Die Position der Islamischen Republik Iran in dieser Frage ist klar.

Vizeaußenminister Seyyed Abbas Araghchi betonte nach dem heutigen Treffen mit Vertretern des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments, dass an erster Stelle die Standhaftigkeit bei den Rechten des iranischen Volkes von den Abgeordneten betont wurde, was richtig sei. Außerdem sei auf die Notwendigkeit der Lösung der Probleme des Landes hingewiesen worden. Die Abgeordneten forderten auch eine aktive und einflussreiche Außenpolitik, was ebenfalls zutreffend sei.

Er wies darauf hin, dass die Verhandlungen ein Kampf des Willens seien, der andauere. "In diesem Kampf sind wir ermutigt durch die breite Unterstützung des iranischen Volkes, insbesondere der Abgeordneten, und das Ergebnis dieser Verhandlungen wird offenbar, wenn die Rechte des iranischen Volkes gewahrt sind."