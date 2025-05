Treffen des Präsidenten der Autonomen Region Kurdistan-Irak mit dem iranischen Außenminister am Rande des „Teheraner Dialogforums“

Wie die Nachrichtenagentur IRNA berichtet, begrüßte Außenminister Araghchi in dem Gespräch den Besuch Barzanis in Teheran sowie dessen Teilnahme am Dialogforum. Er bezeichnete die bilateralen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Autonomen Region Kurdistan als sehr gut und zunehmend ausbaufähig.

Mit Verweis auf die erste Auslandsreise des neuen iranischen Präsidenten Dr. Masoud Pezeshkian in den Irak und dessen Besuch in der Autonomen Region Kurdistan sowie die dort geführten konstruktiven Gespräche mit hochrangigen irakischen und kurdischen Vertretern betonte Araghchi das besondere Interesse der Islamischen Republik Iran an einer umfassenden Vertiefung der Beziehungen mit dem Irak und der Region Kurdistan in allen Bereichen von beiderseitigem Interesse.

Präsident Nechirvan Barzani äußerte sich seinerseits erfreut über seine Reise nach Teheran und seine Teilnahme an dem bedeutenden internationalen Forum. Er würdigte die Unterstützung und Zusammenarbeit der Islamischen Republik Iran mit dem Irak und der Autonomen Region Kurdistan.

Barzani unterstrich das besondere und ernsthafte Engagement der kurdischen Führung zur Umsetzung der während des Besuchs von Präsident Pezeshkian getroffenen Vereinbarungen.

Beide Seiten erörterten darüber hinaus eine Reihe von bilateralen Themen von gemeinsamem Interesse sowie aktuelle regionale und internationale Entwicklungen.