Baqaei: Am Freitag findet ein Treffen zwischen politischen Führern des Iran und dreier europäischer Länder statt

Am Rande der Internationalen Buchmesse in Teheran kündigte Ismail Baghaei die Abhaltung eines Treffens der politischen Direktoren des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran und der drei europäischen Länder an, die Mitglieder des JCPOA sind.

Laut Baqaei ist das Treffen für Freitag geplant und soll in Istanbul (Türkei) stattfinden. Der Hauptpunkt der Tagesordnung dieses Treffens ist die Fortsetzung der Konsultationen mit den drei Ländern Deutschland, Großbritannien und Frankreich, auch über indirekte Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.