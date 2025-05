Araqchis Antwort auf Trumps anti-iranische Äußerungen: „Wir waren Zeugen einer reinen Täuschung mit einer Änderung der Bedrohung“

Seyyed Abbas Araqchi führte seine Antwort auf diese Frage mit den Worten aus: „Was er über den Wunsch der Länder der Region sagte, den Weg des Fortschritts und des Wohlstands zu beschreiten, ist in Wirklichkeit derselbe Weg, den das iranische Volk mit seiner Revolution gewählt hat.“

„Es waren die USA, die in den vergangenen rund vierzig Jahren durch Sanktionen, Druck und militärische und zivile Drohungen den Fortschritt der iranischen Nation verhindert haben. Verantwortlich für die wirtschaftlichen Probleme sind die USA und die arrogante Politik, die sie dem iranischen Volk aufgezwungen haben“, fuhr er fort.

„Der US-Präsident ignoriert alle Verbrechen Israels in der Region und versucht, den Iran als Bedrohung darzustellen. Wer hat dieses Ausmaß an Zerstörung im Gazastreifen verursacht? Welches Regime greift die Region um Palästina an, einschließlich Libanon, Syrien und Jemen?“, erklärte er.

„All diese Probleme werden ignoriert und gleichzeitig versucht man, den Iran als eine Bedrohung für die Region darzustellen, sodass die Hauptbedrohung in Vergessenheit gerät. Doch auch auf diesem Weg werden sie keinen Erfolg haben. Wir werden die Länder der Region, darunter Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder, darunter die Europäer und unsere Freunde auf der ganzen Welt, über den Verlauf der indirekten Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten auf dem Laufenden halten“, bemerkte er.

„Wir sind daran interessiert, dass hinsichtlich dieser Verhandlungsrunde und einer möglichen Einigung eine regionale Verständigung entsteht, sodass wir im Schatten dieser regionalen Verständigung eine Steigerung der regionalen Stabilität und Sicherheit und natürlich auch ein verbessertes regionales Verständnis zwischen dem Iran und den Ländern der Region ohne ausländische Einmischung erleben können“, stellte er fest.

Auf eine Frage zu Spekulationen rund um den Iran-Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte er: „Der Besuch des russischen Präsidenten ist Teil der langfristigen Planung beider Länder und wir beraten uns mit der russischen Seite, um diesen Besuch zu arrangieren.“

Zum Dialogprozess zwischen dem Iran und Europa sagte er: „Wir führen zwar weiterhin indirekte Gespräche mit den USA, sind aber auch zu einem Dialog mit Europa bereit. Leider sind es die Europäer selbst, die mit ihrer eigenen Politik in diesen Verhandlungen etwas isoliert sind.“