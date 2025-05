In Jakarta wurde die Tagung der Parlamente islamischer Länder eröffnet

Der Gipfel findet unter dem Motto „Gute Regierungsführung und starke Institutionen als Säulen der Widerstandsfähigkeit“ statt und Vertreter islamischer Länder haben bisher in verschiedenen Ausschüssen Reden gehalten, darunter in den Ausschüssen für Politik, Kultur, Frauen und Familie, im Ständigen Palästina-Ausschuss und in der Frauenkonferenz.

Die iranische Parlamentsdelegation unter der Leitung von Mohammad Baqer Qalibaf, dem Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung, ist bei der Eröffnungszeremonie anwesend, und die bei der Sitzung anwesenden iranischen Vertreter hielten auch Reden vor einigen der Fachausschüsse.

Das Treffen fällt mit dem 25. Jahrestag der Gründung dieser Union zusammen und der Vorsitzende der Legislative wird als einer der Redner auf der Konferenz eine Rede halten.

Zu den Rednern der Eröffnungszeremonie gehören der Parlamentspräsident der Elfenbeinküste, der Sprecher des indonesischen Repräsentantenhauses, der Premierminister von Malaysia, der Premierminister von Singapur und der Präsident von Indonesien.

Nach der Rede des Parlamentspräsidenten der Elfenbeinküste wurde der rotierende Vorsitz des Gipfels im Rahmen einer Zeremonie von der Elfenbeinküste an den Parlamentspräsidenten Indonesiens übergeben.