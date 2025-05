Laridschani: Das iranische Volk hat den Abenteuern mit Klugheit und Entschlossenheit getrotzt

Wie die Nachrichtenagentur IRNA berichtet, sagte Laridschani am Dienstag bei einer Zeremonie anlässlich des „Tages des Lehrers“ an der Internationalen Ahl-ul-Bayt-Universität: „Man muss dem iranischen Volk dankbar sein – es hat diese Ereignisse bewältigt, ohne sich wie viele andere Länder emotional hinreißen zu lassen.“

Er fügte hinzu: „Das iranische Volk hat in diesen Krisen durch präzise Einschätzungen seine Standhaftigkeit unter Beweis gestellt. Das ist ein Kennzeichen einer alten Zivilisation. Während viele Länder unter solchen Umständen zusammenbrechen, hat sich das iranische Volk bewährt – das verdient Anerkennung.“

Laridschani, Berater des Obersten Führers, betonte weiter:

„Die westlichen Staaten glauben, der Zeitpunkt sei gekommen, um mit dem Iran abzurechnen. Ihrer Meinung nach befindet sich der Iran in einer wirtschaftlich geschwächten Lage, weshalb der Druck erhöht werden müsse – in der Praxis bedeutet das, sie wollen das gesellschaftliche Fundament des Landes beschädigen.“

Er räumte ein:

„Es ist richtig, dass es wirtschaftliche Probleme im Land gibt – wir leugnen das nicht. Ein Teil dieser Schwierigkeiten hängt mit den Sanktionen zusammen, ein anderer Teil jedoch nicht. Es gibt auch hausgemachte Probleme, etwa im Bereich des Managements oder bei der Prioritätensetzung. Diese Mängel haben zu Unmut in der Bevölkerung geführt – das erkennen wir an. Die Verantwortlichen im Land müssen das ernst nehmen und ihre Anstrengungen verstärken.“

In Richtung der USA und Israels sagte Laridschani: „Wenn ihr heute in der Region zur Gewalt greift, werdet ihr die Konsequenzen zu spüren bekommen. Die USA und Israel haben durch ihr eigenes Handeln Bedingungen geschaffen, die den Widerstand der Menschen in der Region hervorgebracht haben.“

Er betonte abschließend: „Der Widerstand ist das Ergebnis eures Missverständnisses. Ihr könnt im Nahen Osten nicht mit Machtpolitik agieren oder euch über die Realität hinwegsetzen.“