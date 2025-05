Ende eines vierjährigen Konflikts; Die Auflösung der PKK hat eine Welle der Hoffnung ausgelöst

Nachrichtenquellen berichteten, dass die bewaffnete Gruppe, die als "Arbeiterpartei Kurdistans der Türkei" oder "PKK" bekannt ist, heute, Montag (12. Mai), ihre Auflösung erklärt hat - eine kurze, aber wichtige und einflussreiche Nachricht für den Verlauf der regionalen Entwicklungen.

In einem Bericht, den der Fernsehsender Al Jazeera unter Berufung auf die "PKK" veröffentlichte, heißt es: "Wir erklären die Auflösung der Partei, das Niederlegen der Waffen und die Beendigung des bewaffneten Konflikts mit der Türkei."

In diesem Zusammenhang berichtete auch die irakische Staatsagentur (WAP), dass die Führung der "PKK" offiziell beschlossen habe, diese Partei aufzulösen, den bewaffneten Konflikt zu beenden und die Waffen niederzulegen.

Die Führung der Arbeiterpartei Kurdistans veröffentlichte die Beschlüsse ihrer Führungstreffen vom 5. bis 7. Mai, und auf der Grundlage dieser Beschlüsse wurde diese Partei offiziell aufgelöst.

In der vom PKK herausgegebenen Erklärung heißt es, dass "diese Entscheidung als Antwort auf den historischen Aufruf von Abdullah Öcalan, dem Vorsitzenden der PKK, der in Istanbul inhaftiert ist, vom 27. Februar getroffen wurde, den bewaffneten Kampf zu beenden und sich in Richtung einer demokratischen und friedlichen Gesellschaft zu bewegen."

Die "PKK"-Gruppe hatte am vergangenen Freitag angekündigt, dass sie in Kürze eine historische Entscheidung zur Auflösung und Entwaffnung im Rahmen des neuen Friedensplans mit der Türkei nach vier Jahrzehnten treffen werde.

Kürzlich sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan: "Wir haben alle Hindernisse überwunden; die Arbeiterpartei Kurdistans wird aufgelöst und entwaffnet werden."

Ein Ende des vier Jahrzehnte andauernden Konflikts und der Unsicherheit in der Region; Die Auflösung der "PKK" hat eine Welle der Hoffnung ausgelöst.