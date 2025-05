Abu Ubaida: Wir werden einen zionistischen Gefangenen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft freilassen

Wie die Nachrichtenagentur Sama am Montag unter Berufung auf IRNA berichtete, erklärte Abu Ubaida, der Sprecher der al-Qassam-Brigaden: Die Brigaden haben beschlossen, den gefangen genommenen zionistischen Soldaten Aidan Alexander, der auch die amerikanische Staatsangehörigkeit besitzt, heute freizulassen.

Zuvor hatte der ehemalige US-Präsident Donald Trump in einer Stellungnahme auf die bevorstehende Freilassung des israelischen Soldaten Aidan Alexander hingewiesen, der in den besetzten Gebieten lebt, jedoch auch amerikanischer Staatsbürger ist.

Trump bedankte sich außerdem bei allen Beteiligten, die zu diesem Schritt beigetragen haben, und betonte: Diese Freilassung sei ein Zeichen des guten Willens gegenüber den Vereinigten Staaten und Ausdruck der vermittelnden Bemühungen Katars und Ägyptens zur Beendigung des brutalen Krieges im Gazastreifen und zur Rückführung aller zionistischen Geiseln – lebend oder tot.

Wie IRNA weiter berichtet, erklärte der Vorsitzende der Hamas im Gazastreifen zuvor in einem Statement, dass die Freilassung von Aidan Alexander im Rahmen der Bemühungen um eine Waffenruhe erfolge.

Khalil al-Hayya sagte in dieser Erklärung: Im Rahmen der Vermittlungsbemühungen um eine Feuerpause hat die Hamas in den vergangenen Tagen Kontakte zur US-Regierung aufgenommen und dabei ein hohes Maß an gutem Willen gezeigt.

Er fügte hinzu: Auf Grundlage dieser Gespräche wird Aidan Alexander im Zuge der Maßnahmen zur Herstellung einer Waffenruhe, zur Wiederöffnung der Grenzübergänge und zur Einfuhr humanitärer Hilfen in den Gazastreifen freigelassen.

Der Leiter der palästinensischen Verhandlungsdelegation betonte zudem: Die Hamas sei bereit, unverzüglich intensive Gespräche aufzunehmen und ernsthafte Bemühungen zu unternehmen, um eine Waffenruhe zu erreichen, einen Gefangenenaustausch durchzuführen und die Verwaltung des Gazastreifens einer unabhängigen Instanz zu übergeben – mit dem Ziel, dauerhafte Stabilität, die Aufhebung der Blockade und den Wiederaufbau des Gazastreifens zu ermöglichen.