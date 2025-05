Hamas-Sprecher: Freilassung des amerikanischen Gefangenen ist ein Schritt hin zu einem dauerhaften Waffenstillstand

Wie IRNA am Sonntagabend berichtete, sagte Dschihad Taha im Gespräch mit dem arabischen Fernsehsender „Al-Araby“:

„Wir begrüßen jede Idee und jeden Vorschlag, der dem palästinensischen Volk zugutekommt.“

Zuvor hatte der Leiter der Hamas im Gazastreifen in einer offiziellen Erklärung bekannt gegeben, dass Aidan Alexander im Rahmen der laufenden Bemühungen zur Waffenruhe freigelassen werde.

In dieser Erklärung sagte Chalil al-Hayya weiter:

„Im Zuge der Vermittlungsbemühungen zur Erreichung eines Waffenstillstands hat die Hamas in den vergangenen Tagen Kontakte zur US-Regierung aufgenommen und dabei ein hohes Maß an gutem Willen gezeigt.“

Er fügte hinzu:

„Basierend auf diesen Gesprächen soll Aidan Alexander – ein gefangener Soldat mit doppelter Staatsbürgerschaft – als Teil der Maßnahmen zur Schaffung eines Waffenstillstands, zur Öffnung der Grenzübergänge und zur Ermöglichung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen freikommen.“

Der Leiter der palästinensischen Verhandlungsdelegation betonte zudem, dass die Hamas bereit sei, unverzüglich intensive Gespräche aufzunehmen und ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen, um eine Einigung über einen Waffenstillstand, einen Gefangenenaustausch sowie die Verwaltung des Gazastreifens durch eine unabhängige Institution zu erzielen.

Ziel sei es, dauerhafte Ruhe und Stabilität herzustellen, die Belagerung zu beenden und mit dem Wiederaufbau des Gazastreifens zu beginnen.

Am Ende der Erklärung würdigte al-Hayya die Rolle Katars und Ägyptens als Vermittler sowie die Unterstützung der Türkei in den vergangenen Phasen.