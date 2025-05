Teheran (IRNA) - Irans Außenminister Seyyed Abbas Araqchi ist am Samstagnachmittag an der Spitze einer diplomatischen Delegation in Dschidda, Saudi-Arabien, eingetroffen.

Während dieser Reise wird Herr Araqchi mit hochrangigen saudischen Beamten zusammentreffen und bilaterale Fragen sowie regionale und internationale Entwicklungen besprechen. Der Außenminister reist am Samstagabend zudem nach Doha, um dort am Iran-Arab World Dialogue Summit teilzunehmen.