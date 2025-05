Schwerer Hunger unter den Bewohnern des Gazastreifens während der anhaltenden Belagerung

Am 54. Tag nach der Wiederaufnahme der Angriffe des israelischen Regimes auf den Gazastreifen forderte das palästinensische Regierungsmedienbüro im Gazastreifen die Entsendung eines unabhängigen Untersuchungsteams, um die Verbrechen zu dokumentieren und die Führer des Regimes zu bestrafen.

Diese Forderung wurde siebzig Tage nach der Schließung der Grenzübergänge zum Gazastreifen gestellt und kommt zu einem Zeitpunkt, da Zehntausende palästinensische Familien zunehmend vom Hunger bedroht sind, die Nahrungsmittel knapp geworden sind, die Gesundheitsdienste stillgelegt wurden und es an Medikamenten und medizinischer Ausrüstung mangelt.

Ein Sprecher des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses gab bekannt, dass zahlreiche Krankenhäuser geschlossen werden müssten, wenn es zu keinen Treibstofflieferungen komme.

Er berichtete über den Mangel an Medikamenten und medizinischer Ausrüstung in den Krankenhäusern des Gazastreifens und verwies auf die gezielten Angriffe auf Solarmodule in den Krankenhäusern des Gazastreifens sowie auf die schwere Unterernährung der Kinder.

Die Vereinten Nationen haben die Notwendigkeit betont, die Blockade des Gazastreifens vollständig aufzuheben und humanitäre Hilfe in die Region zuzulassen. Sie sind der Ansicht, dass jede Verzögerung bei der Ankunft der Hilfe in Gaza schwerwiegende Folgen haben könnte.