Der Ständige Vertreter Irans in Genf betont die Notwendigkeit einer verstärkten Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern des Globalen Südens

Ali Bahraini verurteilte auf der 25. Tagung des Hohen Rates der Repräsentanten des Globalen Südens, die am Donnerstag im UN-Hauptquartier in Genf in Anwesenheit von Vertretern der Mitgliedsstaaten stattfand, aufs Schärfste jegliche einseitige Zwangsmaßnahme und den Einsatz des Handels, des Finanzsystems und der internationalen Wirtschaft als Druckmittel und Waffe gegen Länder, wobei er auf die komplexen und vielschichtigen Herausforderungen der heutigen Welt verwies.

Mit Blick auf die beeindruckenden Kapazitäten der Länder des Südens stellte der Ständige Vertreter des Iran fest: „Die Länder des globalen Südens machen mittlerweile etwa 40 Prozent der weltweiten Exporte aus; Eine Zahl, die seit 1964 um mehr als 22 Prozent gestiegen ist.“