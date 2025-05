Sprecher der jemenitischen Ansarullah-Bewegung: Amerikas Positionen haben sich geändert, unsere jedoch nicht

In einem Interview mit dem jemenitischen Fernsehsender Al-Masirah betonte Mohammed Abdulsalam, dass die Vereinbarung mit den Amerikanern lediglich Angriffe auf amerikanische Schiffe im Austausch für die Einstellung der Aggression gegen den Jemen vorsehe und nichts mit den laufenden Operationen der jemenitischen Streitkräfte gegen den zionistischen Feind zu tun habe.

Der Sprecher der jemenitischen Ansarullah-Bewegung erklärte, es sei unmöglich, die jemenitische Hilfsaktion für Gaza zu stoppen und fügte hinzu: „Die Amerikaner haben den zionistischen Feind unterstützt und wir haben darauf reagiert.“

Er erklärte, dass sich die Haltung des Jemen zur Palästinafrage und zur Unterstützung des Gazastreifens nicht ändern werde: „Wir haben über das Sultanat Oman Anfragen der Vereinigten Staaten erhalten, und was sich geändert hat, ist die amerikanische Position, und unsere Position bleibt unverändert.“

Der Sprecher der Streitkräfte betonte, dass die Wahrheit das sei, was wir sagen und was in der Erklärung des omanischen Außenministeriums steht, und fügte hinzu: „In der Erklärung des omanischen Außenministeriums wurde klargestellt, dass diese Vereinbarung getroffen wurde, um die US-Aggression gegen den Jemen zu beenden, im Austausch für die Einstellung der Angriffe auf amerikanische Schiffe, ohne dass dabei auf Angriffe auf das Territorium des zionistischen Regimes Bezug genommen wird.“