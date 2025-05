Eslami: Kernenergie ist Vorreiter der Entwicklung und ein Instrument nationaler Macht

Mohammad Eslami, Vizepräsident und Präsident der Atomenergie-Organisation, erklärte bei einem Treffen mit akademischen Experten und ausgewählten Mitgliedern der Nationalen Elite-Stiftung des Landes, dass die Kernenergie im wahrsten Sinne des Wortes Vorreiter der Entwicklung ist und viele Probleme und Herausforderungen des Landes lösen kann.

Er fügte hinzu: Der Außenminister der USA hat in einem kürzlichen Interview klar erklärt, dass nur Länder, die über Atomwaffen verfügen, anreichern können. Daher ist die Anreicherung der grundlegende und treibende Kern. Mit anderen Worten, wenn in diesem Bereich Nachlässigkeit besteht, können Sie nicht den Punkt erreichen, an dem Ihre Aktivitäten als industriell angesehen werden.

Der Vizepräsident sagte: Die Kernindustrie verleiht der Islamischen Republik Macht, was aus der Sicht des herrschenden Systems für unser Land verboten ist. Sie wollen nicht, dass ein Land wie Iran, das über Talente, strahlende menschliche Ressourcen, reiche Vorräte und eine strategische Position in der Welt verfügt, mit Machtinstrumenten ausgestattet wird.

"Die iranische Atomenergie-Organisation ist nun in die industrielle Phase eingetreten; dies geschieht basierend auf nationalen Bedürfnissen und einer strategischen Perspektive.", fuhr Eslami fort.