Pakistans Außenminister wünscht Iran und den USA Erfolg bei indirekten Verhandlungen

Wie der IRNA-Korrespondent am Montag berichtete, wurde der iranische Vizeaußenminister Seyed Abbas Araghchi bei seiner Ankunft im pakistanischen Außenministerium gemeinsam mit seiner Delegation von Senator Mohammad Ishaq Dar, dem stellvertretenden Premierminister und Außenminister Pakistans, herzlich empfangen.

Nach einem vertraulichen Gespräch der beiden Außenminister fand ein hochrangiges bilaterales Treffen zwischen den Delegationen Irans und Pakistans unter Leitung von Dr. Araghchi und Senator Dar statt.

Zu Beginn des Treffens sagte der pakistanische Außenminister:

„Ich danke meinem Bruder Herrn Araghchi für seinen Besuch in Islamabad in dieser sensiblen Phase. Wir betonen, dass unsere beiden Länder stets Schulter an Schulter in gegenseitiger Unterstützung und Solidarität gestanden haben.“

Mit Blick auf die drei Runden indirekter Gespräche zwischen Iran und den USA erklärte Dar:

„Wir sind über Ihr intensives Verhandlungsprogramm bestens informiert und verfolgen diesen bedeutenden Prozess in Islamabad sehr aufmerksam.“

Senator Dar fügte hinzu, dass Pakistan alle Bemühungen zur Lösung bestehender Differenzen unterstütze:

„Wir wünschen den Verhandlungen zwischen Iran und den USA viel Erfolg.“