Baqaei: Frankreichs Vorgehen, außerhalb des Verhandlungssaals zu taktieren, ist inakzeptabel

In einer Pressekonferenz am Montagmorgen (5. Mai) antwortete Außenministeriumssprecher Esmail Baqaei auf die Frage zum Ziel der bevorstehenden Reise des Außenministers nach Pakistan und ob im Anschluss eine Reise nach Indien geplant sei:

„Die Reise nach Pakistan findet im Rahmen der kontinuierlichen und engen Konsultationen mit unseren Nachbarstaaten statt. Wir unterhalten enge Beziehungen und regelmäßige Abstimmungen mit Pakistan. Themen der Region, insbesondere im Zusammenhang mit dem besetzten Palästina, Libanon und Syrien, stehen auf der Agenda von Dr. Araqchis Reise. Zudem sind Treffen mit dem Premierminister und Präsidenten Pakistans geplant.“

Reise nach Indien am Donnerstag

Baqaei ergänzte: „Die Reise nach Indien ist für die Teilnahme an der Gemeinsamen Wirtschaftskommission geplant und wird am Donnerstag stattfinden.“

Iran verhandelt nicht in der Öffentlichkeit

Zur Äußerung des US-Präsidenten am Vorabend, dass Iran keine Nutzung von Atomenergie benötige, sagte Baqaei:

„Wir verhandeln nicht im öffentlichen oder medialen Raum. Die Position der Islamischen Republik Iran hinsichtlich des legitimen Rechts unseres Volkes auf friedliche Nutzung der Kernenergie ist fest, logisch und völkerrechtlich fundiert. Das iranische Nuklearprogramm hat eine lange Geschichte – es reicht bis in die 1970er Jahre zurück. Damals hatten wir noch mehr fossile Energiereserven als heute und einen deutlich geringeren Energiebedarf. Heute erleben wir eine deutliche Schieflage im Energiesektor. Daher entbehren Behauptungen, wonach Iran aufgrund seiner fossilen Ressourcen keine Atomenergie benötige, jeglicher wissenschaftlichen Grundlage.“

Verhandlungen sind auf Nuklearfragen und Sanktionsaufhebung beschränkt

Auf eine IRNA-Frage zu Äußerungen des französischen Außenministers, nichtnukleare Themen in ein mögliches Abkommen aufzunehmen, obwohl das für Freitag in Rom geplante Treffen Irans mit der EU-Troika verschoben wurde, sagte Baqaei:

„Das Treffen wurde nicht abgesagt, sondern verschoben – aus rein logistischen Gründen im Zusammenhang mit indirekten Gesprächen zwischen Iran und den USA. Sobald eine Einigung erzielt wird, sind wir bereit, einen neuen Termin festzulegen.“

Weiter sagte er:

„Frankreichs Äußerungen waren zwar bemerkenswert, aber nicht neu. Es scheint, als solle damit eine Parallelverhandlung außerhalb des offiziellen Rahmens angestoßen werden – das lehnen wir ab. Die Gespräche betreffen ausschließlich Nuklearfragen und die Aufhebung der Sanktionen.“

Wir warten auf Omans Einschätzung zur Fortsetzung der Gespräche

Zur Lage der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA erklärte Baqaei:

„Iran hat seine Bereitschaft zum Dialog und zur Diplomatie klar unter Beweis gestellt. Wir haben an mehreren Gesprächsrunden mit voller Bereitschaft teilgenommen. Die Verschiebung der Gespräche erfolgte auf Vorschlag des omanischen Außenministers und in beiderseitigem Einvernehmen. Die Gründe dafür wurden sowohl in einem Tweet unseres Außenministers als auch in der Erklärung des omanischen Außenministeriums dargelegt.“

„Da kein direkter Kontakt mit der Gegenseite besteht, warten wir nun auf Omans Einschätzung. Wir sind zuversichtlich, dass mit Unterstützung unserer omanischen Freunde Ort und Zeit für die Fortsetzung der Gespräche rechtzeitig abgestimmt und mitgeteilt werden.“

US-Behauptung über nicht geplantes Treffen entspricht nicht den Tatsachen

Zur US-Aussage, dass für Samstag gar kein Treffen geplant gewesen sei, sagte Baqaei:

„Wir haben in dieser Angelegenheit transparent kommuniziert. Das sollte nicht Teil taktischer Spielchen sein. Die Entscheidung zur Verschiebung erfolgte auf Vorschlag Omans und im Einvernehmen beider Seiten. Unsere Stellungnahme erfolgte unmittelbar danach – es handelte sich um eine logistische Entscheidung.“

Maßstab für Iran ist das Verhalten der USA am Verhandlungstisch

Auf die Frage zur Umbesetzung im US-Sicherheitsrat und zur angeblichen Einflussnahme des ehemaligen Sicherheitsberaters durch Netanjahu sagte Baqaei:

„Wie die USA intern ihre Entscheidungsstrukturen gestalten, ist ihre eigene Angelegenheit. Was für uns zählt, ist das Verhalten und die offizielle Haltung der US-Seite am Verhandlungstisch. Nur das nehmen wir zur Grundlage für unsere politischen Entscheidungen.“

Iran nutzt jede Gelegenheit zur Unterstützung des palästinensischen Volkes

Zu Irans Teilnahme am Verfahren des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zur Verpflichtung Israels zur ungehinderten humanitären Hilfe für Gaza erklärte Baqaei:

„Diese Teilnahme war zwar selten, aber nicht beispiellos. Auch im vergangenen Jahr haben wir im Rahmen eines anderen IGH-Verfahrens zum Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes Stellung bezogen. Unsere aktuelle Beteiligung erfolgt im Rahmen der iranischen Außenpolitik, jede Gelegenheit zur Unterstützung des palästinensischen Volkes zu nutzen.“

Er führte weiter aus:

„Im aktuellen Verfahren geht es konkret um die Frage, ob Israel verpflichtet ist, Hilfsorganisationen wie UNRWA ungehinderten Zugang zu den besetzten Gebieten zu gewähren. Angesichts eines seit zwei Jahren andauernden, klaren Genozids ist es bedauerlich, dass wir uns überhaupt mit solch nebensächlichen Fragen beschäftigen müssen. Rund 40 Staaten nahmen an der Anhörung teil – nur die USA und Großbritannien stimmten dagegen. Alle anderen betonten die Notwendigkeit der Fortführung der humanitären Hilfe. Israel hat in den letzten zwei Jahren wiederholt bewiesen, dass es internationales Recht ignoriert.“

Abkommen mit Russland wird mit Nachdruck verfolgt

Zur Frage nach dem aktuellen Stand des umfassenden Partnerschaftsabkommens mit Russland sagte Baqaei :

„Das strategische Partnerschaftsabkommen wird mit hoher Priorität verfolgt. Die russische Seite hat das Ratifizierungsverfahren bereits abgeschlossen. Auch wir treiben das Verfahren zügig voran.“

USA nicht in der Position, Libanon Vorschriften zu machen

Zur US-Forderung nach Entwaffnung des Widerstands im Libanon und Palästina sagte Baqaei:

„Fragen der Verteidigung und Bewaffnung eines Landes gehen Dritte – insbesondere Konfliktparteien – nichts an. Die USA befinden sich nicht in der Position, dem Libanon irgendwelche Forderungen zu diktieren. Das Recht auf Widerstand ist Teil des legitimen Selbstverteidigungsrechts von Völkern und im Völkerrecht als unveräußerlich anerkannt – besonders in unserer Region, angesichts der Existenz des zionistischen Regimes. Kein Land kann es sich leisten, in dieser Lage auf eigene Verteidigung zu verzichten.“

Streitkräfte werden jeden Angriff mit maximaler Härte beantworten

Zur Bedrohung durch Israel sagte Baqaei:

„Iran und seine Streitkräfte werden mit aller Kraft und größter Entschlossenheit auf jede Aggression oder Abenteurerei reagieren – daran darf kein Zweifel bestehen.“

Wenn die USA es ernst meinen, sind viele Probleme lösbar

Zum Widerspruch zwischen US-Sanktionen und gleichzeitiger Gesprächsbereitschaft erklärte Baqaei:

„Diese widersprüchlichen Botschaften aus Washington helfen nicht – sie beeinflussen jedoch auch nicht unsere Entschlossenheit, an unseren Prinzipien festzuhalten.“

„Wir sind bereit, einen ernsthaften, diplomatischen Prozess zur Lösung der Nuklearfrage und der Sanktionen fortzuführen. Gleichzeitig bleiben wir klar bei unseren Grundpositionen.“

Baqaei schloss:

„Wenn die USA in ihrer Behauptung, dass Iran keine Atombombe besitzen soll, aufrichtig sind, lassen sich viele Probleme lösen. Denn wir haben mehrfach klargestellt und auch praktisch bewiesen, dass wir keine atomare Bewaffnung anstreben.“

Außenminister konnte wegen Reise mit Präsident nicht am BRICS-Treffen teilnehmen

Zur BRICS-Außenministerkonferenz in Brasilien sagte Baqaei:

„Das Treffen fand am 27. und 28. April statt. Es nahmen 20 Länder teil, davon 15 auf Ministerebene. Da der Termin mit der Reise des Präsidenten in die Republik Aserbaidschan kollidierte, war eine Teilnahme des Außenministers nicht möglich. Der stellvertretende Außenminister nahm jedoch teil.“