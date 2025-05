Außenministerium: Die Zuschreibung jemenitischer Handlungen an den Iran ist eine irreführende Behauptung

Teheran (IRNA) – Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat die wiederholte, unbegründete Behauptung, die mutigen Maßnahmen des jemenitischen Volkes zur Selbstverteidigung und zur Unterstützung des palästinensischen Volkes seien vom Iran gesteuert, als eine Beleidigung dieses standhaften und unterdrückten Volkes verurteilt. In einer Erklärung erinnert das Ministerium daran, dass es in Wahrheit das US-Militär ist, das im Schulterschluss mit dem zionistischen Regime und zur Unterstützung dessen Völkermordes in den Krieg gegen das jemenitische Volk eingetreten ist – und dabei durch Angriffe auf zivile Infrastruktur und Einrichtungen in verschiedenen Städten Jemens Kriegsverbrechen begeht.

Laut der Erklärung des iranischen Außenministeriums ist das Handeln der Jemeniten zur Unterstützung des palästinensischen Volkes zweifellos eine unabhängige Entscheidung – getragen von einem tiefen Gefühl menschlicher und islamischer Solidarität mit ihren palästinensischen Brüdern und Schwestern. Die Zuschreibung dieser Aktionen an die Islamische Republik Iran wird als irreführende und manipulative Behauptung gewertet, die darauf abzielt, die Aufmerksamkeit von den Verbrechen des zionistischen Regimes in den besetzten palästinensischen Gebieten abzulenken, eigenes politisches Scheitern zu kaschieren und neue Vorwände zur weiteren Destabilisierung Westasiens zu schaffen. Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran bekräftigt in diesem Zusammenhang seine prinzipielle Haltung, wonach die territoriale Integrität und nationale Souveränität aller Staaten zu respektieren sind, und verurteilt die militärischen Angriffe der USA auf den Jemen als eklatanten Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und grundlegende Prinzipien des Völkerrechts. Mit dem Hinweis auf die gefährlichen Konsequenzen und weitreichenden Auswirkungen dieser andauernden Angriffe auf die Sicherheit und Stabilität in Westasien und am Roten Meer hat das Außenministerium der Islamischen Republik Iran stets ein Ende des Völkermords und der Tötungen in den besetzten palästinensischen Gebieten als Hauptursache der anhaltenden Unsicherheit in der gesamten Region gefordert. Die Islamische Republik Iran unterstreicht darüber hinaus den festen Willen ihrer Bürger, sich entschlossen gegen jede Form von Aggression und rechtswidriger Handlung zu verteidigen, die die Sicherheit und nationalen Interessen des iranischen Volkes bedroht. In diesem Zusammenhang verurteilt