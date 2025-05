Behauptung einer Explosion im Kraftwerk Karaj dementiert

Am Samstagabend geriet während eines Sturms eine Müllhalde in der Stadt Fardis in der Provinz Alborz in Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Hossein Ashouri, Leiter der Feuerwehr der Gemeinde Fardis, sagte: „Der Brand wurde gegen 21:00 Uhr gemeldet, Feuerwehrleute wurden zum Brandort geschickt und der Brand konnte eingedämmt werden.“

Einige anti-iranische Medien nutzten die Nähe des Brandorts zum Ghaem-Kraftwerk in Karaj aus und verbreiteten Bilder des Brandes aus der Ferne. Sie bezeichneten den Vorfall als einen Brand im Kraftwerk.

Dieses Gerücht verstärkte sich, nachdem es in Teilen der Provinz Alborz aufgrund starker Sturmwinde zu Stromausfällen kam.