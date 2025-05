Italienische Reisende begeistert von einer Reise nach Iran

Diese Versammlung mit dem Schwerpunkt „Attraktionen und Reisemöglichkeiten in Iran“ fand in Anwesenheit von Seyed Majid Emami, dem Kulturattaché der Islamischen Republik Iran in Italien, und einem Vertreter für konsularische Angelegenheiten der iranischen Botschaft in der Stadt Perugia, die zur Provinz Umbrien gehört, statt. Zu Beginn der Sitzung wurde den Teilnehmern ein Dokumentarfilm über die natürlichen Schönheiten, kulturelle Vielfalt und historischen Aspekte Irans gezeigt, der auf große Begeisterung bei den Anwesenden stieß.

Im Anschluss berichteten einige Motorradreisende, die zuvor Iran besucht hatten, von ihren Erinnerungen und lobten die Gastfreundschaft, die Sicherheit der Reisen, die attraktiven Routen und die unberührten Landschaften unseres Landes. Sie beschrieben Iran als ein einzigartiges Ziel für abenteuerlichen Tourismus, und einige von ihnen gaben an, dass sie bereits zwei oder mehr Male mit dem Motorrad über verschiedene Routen nach Iran eingereist sind.

Der Kulturattaché Irans wies in seiner Rede auf vier Hauptgründe hin, warum Iran als erlebnisorientiertes Reiseziel für italienische Reisende Priorität hat, darunter klimatische Vielfalt, tiefgehende Zivilisation, zwischenmenschliche Verbindungen und einfache Erreichbarkeit. Er schlug vor, intensive Kurse zur Ausbildung in der persischen Sprache für Interessierte an solchen Reisen anzubieten.