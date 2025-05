Pezeshkian hat die Reform des Waffenschmuggelgesetzes zur Ausführung bekanntgegeben

„Masoud Pezeshkian“ hat gemäß Artikel 123 der Verfassung der Islamischen Republik Iran das „Gesetz zur Reform des Waffenschmuggelgesetzes und der Regelung für den Besitz von illegalen Waffen und Munition“, das in der öffentlichen Sitzung des Parlaments am Mittwoch, den 12. März, verabschiedet und am 9. April vom Wächterrat genehmigt wurde, zur Ausführung an die Justizbehörde sowie die Ministerien für Inneres, Justiz und Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte übermittelt.