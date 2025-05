60 Prozent der Kinder im Gazastreifen leiden an Unterernährung

Teheran (IRNA) - Medizinische Quellen im Gazastreifen gaben bekannt, dass aufgrund des Mangels an Nahrungsmitteln und Medikamenten in der Region und der anhaltenden Belagerung des Gazastreifens durch das israelische Regime 60 % der Kinder an Unterernährung leiden.

Der Direktor der Krankenhäuser im Gazastreifen sagte in einer Erklärung: „Aufgrund der vom israelischen Regime verhängten Blockade leiden etwa 60.000 Kinder an Unterernährung. Das israelische Regime verhindert die Einfuhr lebenswichtiger medizinischer Ausrüstung und der Gazastreifen leidet aufgrund der Blockade unter einer Hungersnot.“ Er fügte hinzu: „Die Sterberate von Patienten mit Nierenversagen ist aufgrund des Widerstands des zionistischen Regimes gegen ihren Rückzug aus dem Gazastreifen gestiegen.“ Gleichzeitig warnte das kuwaitische Spezialkrankenhaus in Gaza: „Wegen der zweimonatigen Schließung der Übergänge herrscht für die Patienten ein schwerer Mangel an Nahrungsmitteln und grundlegenden Medikamenten.“