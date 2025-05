Araqchi: Das Verhalten der Amerikaner weckt Misstrauen gegenüber ihrer Ernsthaftigkeit bei der Weiterentwicklung der Diplomatie

Teheran (IRNA) - In einem Gespräch mit Antonio Guterres betonte Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, dass der Iran auf der Nutzung der Atomenergie für friedliche Zwecke bestehe, was eine Anreicherung erfordere, und sagte, dass das widersprüchliche Verhalten der Amerikaner Misstrauen in ihre Ernsthaftigkeit bei der Weiterentwicklung der Diplomatie wecke.

In einem Gespräch mit UN-Generalsekretär Guterres tauschte er sich über regionale und internationale Entwicklungen aus und beriet sich mit ihm über die neuesten Entwicklungen bei den indirekten Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten sowie über die Vorbereitungen Omans zur Planung der nächsten Runde dieser Verhandlungen. Er betonte: „Als Mitglied des Atomwaffensperrvertrags besteht der Iran, während er seinen Verpflichtungen nachkommt, darauf, dass die iranische Nation von der Atomenergie für friedliche Zwecke profitiert, was eine Anreicherung erfordert.“ „Das widersprüchliche Verhalten und die Aussagen von US-Vertretern sowie die anhaltenden Sanktionen und Drohungen gegen die iranische Nation haben das Misstrauen gegenüber der Ernsthaftigkeit Amerikas, den Weg der Diplomatie voranzutreiben, verstärkt“, fuhr er fort. Araghchi verwies auch auf mehrere Gesprächsrunden mit den drei europäischen Ländern Deutschland, Frankreich und Großbritannien im vergangenen Jahr. Er betonte die Bereitschaft des Iran, weiterhin mit den europäischen Parteien zusammenzuarbeiten und äußerte die Hoffnung, dass diese drei Länder einen konstruktiven Ansatz zur friedlichen Lösung bestehender Streitigkeiten verfolgen werden.