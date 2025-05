Jemenischer Raketenangriff erneut auf besetzte Gebiete / Lieberman: „Wir haben keine Sicherheit“

Die israelische Armee gab am Freitag bekannt, dass eine ballistische Rakete aus dem Jemen auf die besetzten Gebiete abgefeuert wurde. Die Luftabwehrsysteme hätten die Rakete abgefangen, so die Armee. Gleichzeitig waren laute Explosionen in Jerusalem und weiteren nördlichen Gebieten Israels zu hören, und in weiten Teilen ertönten Warnsirenen.

Das Militärradio berichtete, seit Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen im März seien bereits 25 ballistische Raketen aus dem Jemen auf israelische Positionen abgeschossen worden.

Im Anschluss an den Angriff kritisierte Avigdor Lieberman, Vorsitzender der Partei „Israel Beiteinu“ und ehemaliger Verteidigungsminister, erneut die Regierung von Benjamin Netanjahu scharf. Er erklärte, solange diese katastrophale Regierung im Amt sei, werde es keine Sicherheit geben.

Lieberman warnte, dass der Abschuss von zwei Raketen aus dem Jemen innerhalb von 24 Stunden Millionen Menschen in Schutzräume getrieben habe, was die schwere Ineffizienz im Krisenmanagement deutlich mache. Er machte die Regierung für die anhaltende Gefährdung der Sicherheit Israels verantwortlich und forderte einen Kurswechsel.