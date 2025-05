Änderung des Zeitpunkts der vierten Runde der Iran-USA-Gespräche

Teheran (IRNA) - Im Gespräch mit Reportern kündigte der Sprecher des Außenministeriums die Änderung des Zeitpunkts der nächsten Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA an, die am Samstag in Rom stattfinden sollte.

Unter Bezugnahme auf die Ankündigung dieser Angelegenheit durch den Außenminister von Oman, Ismail Baqaei, stellte der Sprecher des Außenministeriums klar, dass die Verschiebung der Gespräche auf dem Vorschlag des Außenministers von Oman beruhte und der nächstmögliche Termin später bekannt gegeben wird. Ismail Baqaei stellte klar, dass die Verschiebung der Gespräche auf dem Vorschlag des omanischen Außenministers beruhte und der nächstmögliche Termin später bekannt gegeben werde. Er wies darauf hin, dass die iranische Delegation von Beginn an in gutem Glauben an den Gesprächen teilgenommen und spezifische Rahmenbedingungen auf der Grundlage der prinzipiellen Positionen unseres Landes im Einklang mit dem Völkerrecht im Bereich der friedlichen Nutzung der Kernenergie und der Beendigung rechtswidriger Sanktionen festgelegt und ihre Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit für ergebnisorientierte Gespräche gezeigt hat, um eine faire, vernünftige und nachhaltige Verständigung zu erreichen.