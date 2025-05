Spanien, Belgien und Irland verurteilen den Einsatz humanitärer Hilfe als Waffe im Gazastreifen

Der ständige Vertreter Spaniens bei den Vereinten Nationen sagte am Mittwoch in einer offenen Debatte zur Lage im Nahen Osten, einschließlich der Palästinafrage, im Sicherheitsrat: Die Wiederaufnahme der Angriffe im Gazastreifen und die Intensivierung der Militäroperationen im Westjordanland verschlechtern die prekäre humanitäre Lage, in der auch humanitäre Helfer und Einrichtungen zu militärischen Zielen geworden sind.

Hector Gomez Hernandez bezeichnete die Angriffe als klaren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und verurteilte die Verletzung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas.

Auch der Ständige Vertreter Belgiens bei den Vereinten Nationen sagte in seiner Erklärung: „Wir fordern ein Ende der Verstöße gegen das Völkerrecht.“

Andererseits betonte auch der Ständige Vertreter Irlands bei den Vereinten Nationen in einer Erklärung die völlige Missachtung des Völkerrechts im Gazastreifen.

Fergal Mitten sagte: „Was wir in Gaza und im Westjordanland erleben, zeigt eine völlige Missachtung des Völkerrechts, des UN-Sicherheitsrats und der Integrität der UN als Institution.“

Er wies darauf hin, dass der anhaltende Widerstand des israelischen Regimes gegen die Lieferung humanitärer Hilfe und Handelsgüter nach Gaza die Hungerkrise in der Region verschärfe.