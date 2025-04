Qalibaf: Die Rhetorik der Zionisten ist Ausdruck von Wahnvorstellungen

In seiner Rede am Dienstag (29. April) im offenen Parlament erklärte Qalibaf, der „verbrecherische Premierminister des zionistischen Regimes“ versuche erneut durch laute Rhetorik, sein politisches Überleben zu sichern und habe das iranische Volk bedroht. „Ein erbärmlicher Mensch, der aus Angst vor Verhaftung täglich seine Flugrouten ändert und als einer der meistgehassten Verbrecher der jüngeren Geschichte gilt.“

Qalibaf betonte, das wahre Gesicht dieses „Henker-Regimes“ sei nach Jahrzehnten medialer Täuschung weltweit – insbesondere unter der Jugend in den USA und Europa – entlarvt worden. „Ein Regime, das nichts vorzuweisen hat außer dem Bombardement von Schulen und Krankenhäusern, hat keines seiner ursprünglich erklärten Kriegsziele erreicht und befindet sich in seiner unsichersten Phase.“

Er führte weiter aus, dass die tiefgreifenden wirtschaftlichen, politischen, sozialen und internationalen Krisen den zionistischen Staat in eine derart geschwächte Lage versetzt hätten, dass dieser nun gezwungen sei, sich mit Scheinerfolgen zu brüsten und andere herabzuwürdigen.

Qalibaf sagte: „Dieser korrupte Verbrecher hat in seiner unheilvollen politischen Karriere immer dann die größte Niederlage erlitten, wenn er sich am lautesten gebrüstet hat. Der Alptraum Hamas hat ihn völlig in Wahn verfallen lassen – er spricht davon, Knochen zu verschlingen, die zu groß für seinen Hals sind.“

In Anspielung auf ein persisches Sprichwort erklärte Qalibaf, der israelische Premier sei wie der „nackte König“, den niemand ernst nehme: „Jeder hat verstanden, dass er bereit ist, für seine eigenen Interessen alles und jeden zu opfern. Er wird versuchen, die laufenden Verhandlungen zu sabotieren – doch seine Show verfängt selbst bei internationalen Politikern und den engsten Verbündeten Israels nicht mehr.“

„Das Überleben des zionistischen Regimes basiert auf Mord und Verbrechen“

Qalibaf stellte klar: „Es ist offensichtlich, dass das zionistische Regime nur durch Mord und Gewalt existieren kann. Frieden, Stabilität und Ruhe machen es rasend.“ Diese Drohungen seien „wertlose Rhetorik“ zur Beeinflussung der Iran-USA-Verhandlungen und würden im Iran nicht ernst genommen. Doch an einem Punkt gebe es keinen Zweifel:

„Wenn auch nur ein Bruchteil dieser Drohungen in die Tat umgesetzt wird – und Israel ohne grünes Licht aus Washington keine Dummheit begeht –, dann sagen wir ganz offen: Das iranische Volk fällt nicht auf das altbekannte Spiel von ‚Good Cop, Bad Cop‘ herein.“

Er warnte: „Jeder Angriff auf unser geliebtes Land wäre gleichbedeutend mit dem Entzünden eines Pulverfasses, das die ganze Region in die Luft sprengen würde. Alle US-Stützpunkte in der Region wären Ziel iranischer Vergeltung – und die betreffenden Länder müssten für die Abenteuerlust Israels den Preis zahlen.“

„Unsere Hand ist frei für jede Form der Gegenwehr“

Der Parlamentspräsident betonte: „Unsere Hand ist vollkommen frei, unsere Angriffsbereitschaft in größtem Umfang umzusetzen. Die dafür nötige Technologie und Entschlossenheit sind vorhanden – und das wissen auch unsere Feinde.“

Qalibaf führte weiter aus: „Der effektivste Weg zur Sicherung von Verhandlungsergebnissen im Sinne der iranischen Interessen besteht darin, das Land durch Nutzung unserer großen inneren Potenziale zu führen und internationale Beziehungen zu anderen Staaten zu stärken. Nur so wird der Gegner davon abgehalten, uns zu erpressen.“

In diesem Zusammenhang forderte er von der Regierung zwei konkrete Maßnahmen: die vollständige und dauerhafte Umsetzung des elektronischen Gutscheinprogramms sowie die rasche Umsetzung von Energieeinsparprojekten, um das strukturelle Energieungleichgewicht zu beheben und die Zufriedenheit der Bevölkerung zu steigern.

Ganz Iran trauert um die Opfer der Katastrophe im Hafen Schahid Radschai

Zu Beginn seiner Rede hatte Qalibaf den Jahrestag der Geburt von Fatima Masuma und den Beginn der sogenannten „Dekade der Würde“ sowie den „Tag des Mädchens“ gewürdigt. Zugleich sprach er den Familien der Opfer der Katastrophe im Hafen Schahid Radschai sein Beileid aus: „Ganz Iran trauert einheitlich um die Opfer dieser Tragödie. Die Jugend unseres Landes hat bewiesen, dass ihr Herz für Irans Wohl und Sicherheit schlägt.“

Er lobte den Einsatz medizinischen Personals – auch aus dem privaten Sektor –, der Feuerwehr, des Roten Halbmonds sowie der Piloten von Löschflugzeugen der Armee und der Revolutionsgarden, die „unter Einsatz ihres Lebens eine Schlüsselrolle im Krisenmanagement gespielt haben“.

Bericht zur Hafenkatastrophe wird veröffentlicht

Qalibaf versicherte, dass auf Anweisung des Präsidenten Spitzenverantwortliche von Beginn an vor Ort gewesen seien. Auch Aufsichts-, Sicherheits- und Justizbehörden sowie vier Sonderkommissionen des Parlaments seien – gemäß dem Aufruf des Revolutionsführers – seit den ersten Stunden mit akribischen Untersuchungen beschäftigt, um etwaige Fahrlässigkeit oder Vorsatz aufzudecken. Der Abschlussbericht werde der Bevölkerung zugänglich gemacht.

Abschließend betonte Qalibaf: „Es gibt keine Worte, die der Größe unseres Volkes gerecht werden. Die tiefe Verbundenheit der Iraner untereinander und mit dem Vaterland ist historisch und kommt von Herzen. Wie schon in der Vergangenheit werden unsere Feinde auch diesmal den Traum, diese Einheit zu zerstören und Irans Frieden zu stören, mit ins Grab nehmen.“