Neueste Nachrichten zur Explosion im Hafen von Shahid Rajaee

Der Präsident ordnete eine rasche Untersuchung des Vorfalls an und der Innenminister befindet sich derzeit in Bandar Abbas, um den Präsidenten zu vertreten. Auch der Minister für Straßen und Stadtentwicklung und der Leiter der Hafen- und Seefahrtsorganisation haben ihren Sitz in diesem Hafen.

Dank der Bemühungen der Feuerwehrleute konnten mehr als 80 Prozent des Feuers im Hafen von Shahid Rajaee eingedämmt werden.

Die iranische Organisation für Krisenmanagement veröffentlichte die vierte Erklärung zum Explosionsvorfall im Hafen Shahid Rajaee in der Provinz Hormozgan und gab bekannt: „Die Brandbekämpfungsmaßnahmen im Hafen Shahid Rajaee dauern an und 80 Prozent der Maßnahmen sind bisher abgeschlossen.“

Der iranische Zoll gab bekannt: „Die Zollformalitäten für den Transport im vollen Umfang und den Transit ins Ausland sowie für Exporte und Importe wurden beim Zollamt Shahid Rajaee wieder aufgenommen.“