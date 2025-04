Erfolg iranischer Schüler bei der Internationalen Mathematik-Olympiade in der Türkei

Der Wettbewerb wurde in zwei Phasen – einer Vorrunde und einer Endrunde – ausgetragen. In der Vorrunde, die im Zeitraum Dezember 2024 bis Februar 2025 online stattfand, traten mehr als 27.350 Teilnehmer aus 35 Ländern gegeneinander an. Die besten Teilnehmer qualifizierten sich für die Endrunde, die vom 17. bis 22. April in Antalya, Türkei, mit über 1.500 Schülern aus 35 Ländern ausgetragen wurde.

In der Endrunde konnten Parnian Heydarian und Anousha Abdi neben dem Gewinn des Weltstar-Pokals jeweils eine Silbermedaille erringen. Fatemeh Mazini und Ava Dezhagah wurden mit Bronzemedaillen ausgezeichnet.

Die International Junior Math Olympiad (IJMO) ist ein jährlich in verschiedenen Ländern ausgetragener Wettbewerb, der Schülern aus aller Welt die Möglichkeit bietet, sich in einem fairen und internationalen Umfeld zu messen und den interkulturellen Austausch zu fördern. Ziel der Olympiade ist es, eine globale Plattform für Begegnung, Dialog und Wettbewerb der besten jungen Mathematiktalente zu schaffen.