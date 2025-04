Putin und Sultan von Oman beraten über iranisches Atomprogramm 

Auf die Frage, ob das Thema im Rahmen der Verhandlungen im Kreml zur Sprache kam, erklärte Uschakow gegenüber Journalisten: „Ja, die russische Seite steht in engem Kontakt mit ihren iranischen Partnern zu dieser Frage.“

Der omanische Herrscher, dessen Land in der Vergangenheit als Vermittler für indirekte Gespräche zwischen Iran und den USA fungierte, traf sich am Dienstag erstmals in der Geschichte der bilateralen Beziehungen mit dem russischen Staatschef zu direkten Konsultationen.

Uschakow gab zudem bekannt, dass der US-Sondergesandte Steve Vitkeauf voraussichtlich noch in dieser Woche zu Gesprächen nach Moskau reisen wird. Hintergrund der geplanten Konsultationen sind die aktuellen diplomatischen Bemühungen um die Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran.

Oman gilt seit Jahren als neutraler Vermittler in regionalen Konflikten. Die jüngsten Gespräche deuten auf eine mögliche Intensivierung der diplomatischen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearprogramm hin.