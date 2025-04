Haftstrafen und Geldbußen für Besatzung zweier ausländischer Tanker wegen Treibstoffschmuggels im Hormozgan

Wie der oberste Richter der Provinz, Mojtaba Ghahremani, mitteilte, erfolgten die Maßnahmen im Rahmen gezielter Initiativen zur Bekämpfung des Kraftstoffschmuggels auf See und an Land. Die beiden Tanker wurden mit Millionen Litern geschmuggeltem Kraftstoff in den Gewässern nahe der Insel Abu Musa festgesetzt und die Gerichtsverfahren unter Einhaltung der gesetzlichen und religiösen Vorgaben abgeschlossen.

Das erstinstanzliche Gericht sowie das Berufungsgericht in Hormozgan verhängten gegen die Angeklagten beider Tanker identische Strafen: jeweils fünf Jahre Haft, die Einziehung der beschlagnahmten Kraftstoffe sowie Geldstrafen in Höhe des Dreifachen des Wertes der sichergestellten Ware.

Im Fall des ersten Tankers wurden der Kapitän, der Erste Offizier und der Zweite Offizier neben der Haft zu einer Geldstrafe von 4.300 Milliarden Rial verurteilt, während sich die Geldstrafe für den zweiten Tanker auf insgesamt 2.375 Milliarden Rial beläuft. Die Urteile sehen zudem die dauerhafte Beschlagnahme beider Tanker und ihrer insgesamt 34 ausländischen Besatzungsmitglieder vor.

Ghahremani hob hervor, dass das Ausmaß der sichergestellten Mengen und die Vorgehensweise der Täter diesen Fall besonders machten. Die Urteile seien mit dem Ziel ergangen, die nationalen Ressourcen zu schützen und die Regierungsmaßnahmen zur Stabilisierung des Energiemarktes zu unterstützen.

Nach präziser Ermittlung der Schmuggelrouten hätten Einsatzteams in Zusammenarbeit mit Sicherheits- und Militärbehörden grenzüberschreitende Schmuggelnetzwerke im strategisch wichtigen Persischen Golf zerschlagen.

Diese gerichtlichen Entscheidungen stehen im Einklang mit den aktuellen politischen Maßnahmen Irans zur Bekämpfung des Kraftstoffschmuggels, der dem Land jährlich Milliardenschäden zufügt. Experten sind der Ansicht, dass die verschärften Strafen und die Beschlagnahmung ausländischer Schiffe eine deutliche abschreckende Wirkung auf den organisierten Schmuggel in den Grenzregionen haben werden.