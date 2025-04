Araghchi: Iran ist bereit, mit den Vereinigten Staaten auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gleichberechtigter Stellung zu kooperieren

Laut dem außenpolitischen Ressort der IRNA heißt es in Araghchis Mitteilung:

„Zum Zeitpunkt meiner Zusage, eine Grundsatzrede auf der internationalen Konferenz zur Nuklearpolitik der Carnegie-Stiftung zu halten, war noch kein Termin für die nächste Verhandlungsrunde zwischen Iran und den USA festgelegt – weder auf Expertenebene, die am Mittwoch beginnt, noch auf hoher Ebene ab Samstag. Wie ich auch in meiner vorbereiteten Rede betont habe, ist es keineswegs Irans Absicht, Verhandlungen öffentlich auszutragen. Ich habe darin auch klargestellt, dass bestimmte interessengeleitete Gruppen versuchen, durch Diskreditierung der Verhandler und durch das Schüren überzogener Forderungen an die US-Regierung, die diplomatische Bahn zu manipulieren und vom Kurs abzubringen.“

Weiter betont Araghchi:

„Ich bin es gewohnt, schwierige Fragen von Journalistinnen und Journalisten zu beantworten oder auf die Sorgen gewöhnlicher Bürger einzugehen. Aber eine Grundsatzrede in eine offene Fragerunde zu verwandeln, hieße entweder, daraus eine öffentliche Verhandlung zu machen – was ich ablehne –, oder es würde jenen Zuhörern, die konkrete Details und Ergebnisse der Gespräche erwarten, nicht gerecht. Es ist bedauerlich, dass meine Gastgeber weder diese sensiblen Dynamiken kannten noch ausreichend berücksichtigt haben.“

„Wir sind das einzige Land auf der Welt, das aus moralischen und religiösen Gründen seine offizielle Ablehnung von Atomwaffen erklärt hat – basierend auf der Fatwa des Obersten Führers, die diese Waffen für haram, also religiös verboten, erklärt.“

Im Text der Rede heißt es weiter:

„Da dieses Forum sich der Diskussion über die Zukunft der Nichtverbreitungsbemühungen widmet, bin ich zuversichtlich, dass verantwortungsvolle Entscheidungsträger sehr wohl verstehen, dass die Abkehr vom Dialog und der Weg in die Konfrontation weit eher zum Zusammenbruch des globalen Nichtverbreitungsregimes führen würde, als zu dessen Erhalt. Ich möchte nochmals betonen: Ich werde mich nicht auf öffentliche Verhandlungen einlassen. Mein Ziel ist es, die Denkweise Irans und die Ziele, die wir verfolgen, verständlich darzustellen.

Als eines der Gründungsmitglieder des Nichtverbreitungsvertrags (NPT) in den 1960er Jahren hat sich der Iran stets zu den Prinzipien des allgemeinen Zugangs zu friedlicher Nukleartechnologie und zur Ablehnung von Atomwaffen bekannt. Wir sind das einzige Land, das – aus Überzeugung und religiöser Ethik – offiziell auf Atomwaffen verzichtet hat, was durch die Fatwa des Obersten Führers, der diese Waffen für verboten erklärt hat, unterstrichen wird.

Iran setzt sich seit Langem für die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Nahen Osten ein – und jüngst auch für eine zone frei von Massenvernichtungswaffen. Diese Idee brachten wir erstmals 1974 gemeinsam mit Ägypten vor. Sie bleibt ein Grundpfeiler unserer Außenpolitik, weil wir fest glauben, dass das Atomthema eine Angelegenheit des Friedens in unserer Region ist – nicht des Prestiges.“

„Doppelmoral hat das globale Nichtverbreitungsregime schwer beschädigt“

Araghchi weiter:

„Indem westliche Staaten das israelische Atomarsenal ignorieren und Israels Weigerung, dem NPT beizutreten oder sich der Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde zu unterwerfen, dulden, untergraben sie durch ihre Doppelmoral die Integrität des globalen Nichtverbreitungssystems. Es ist das Jahr 2025 – diese doppelten Standards müssen ein Ende finden.

Irans Bestreben, friedliche Nuklearenergie zu nutzen, entspringt unseren langfristigen Entwicklungs- und Wirtschaftsstrategien. Unsere Anstrengungen in diesem Bereich reichen zurück bis in die 1950er Jahre, als sie mit Unterstützung des US-Programms „Atoms for Peace“ unter Präsident Eisenhower begannen. Angesichts einer Bevölkerung, die früher ausschließlich auf Schwerindustrie angewiesen war, ist die Diversifizierung unserer Energiequellen entscheidend für wirtschaftliche Resilienz und ökologische Nachhaltigkeit.“

„Unser friedliches Atomprogramm wurde absichtlich missverstanden und verzerrt“

„Leider wurde unser friedliches Atomprogramm durch Fehlinterpretationen und politisch motivierte Narrative verfälscht. Diese Narrative haben zu falschen politischen Entscheidungen und dem Verlust echter diplomatischer Chancen geführt. Dennoch bin ich vorsichtig optimistisch, dass sich dieses toxische Umfeld vielleicht im Wandel befindet.

Es scheint, dass der aktuelle US-Präsident sich der katastrophalen Fehler früherer Regierungen bewusst ist – Regierungen, die Billionen Dollar an Steuergeldern in unserer Region verschwendet haben, ohne greifbaren Nutzen für die Vereinigten Staaten. Iran hat wiederholt seine Bereitschaft gezeigt, mit den Vereinigten Staaten auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gleichberechtigter Positionen zu interagieren – einschließlich der Anerkennung unserer Rechte als Unterzeichner des NPT, insbesondere des Rechts auf die Produktion von Brennstoff für unsere Atomkraftwerke.

Wir haben deutlich gemacht, dass wir nichts zu verbergen haben. Daher hat Iran im Rahmen des Atomabkommens von 2015 dem umfassendsten Kontrollregime der Welt zugestimmt.

Der Rückzug der USA aus dem Abkommen im Jahr 2018 und die Wiedereinführung von Sanktionen haben diesen Fortschritt unterbrochen und das entstandene Vertrauen erschüttert. Doch trotz dieses Rückschlags hat Iran erneut sein Bekenntnis zur Diplomatie unter Beweis gestellt.

Jede neue Verhandlung muss auf einem soliden Fundament ruhen. Solche Gespräche erfordern vernünftige und faire Kompromisse. Entgegen der Behauptungen bestimmter Interessengruppen hat Iran seine Verpflichtungen stets eingehalten.“

„Das Atomabkommen (JCPOA) war ein Erfolg – aber es reicht nicht mehr aus“

„Unsere Handlungen sprechen für sich: Wir sind unserer JCPOA-Verpflichtung, keine Atomwaffen anzustreben, treu geblieben – eine Tatsache, die kürzlich öffentlich vom US-Geheimdienstdirektor bestätigt wurde. Selbst sieben Jahre nach dem Ausstieg der USA halten wir an unseren Verpflichtungen fest – Iran ist verlässlich und steht zu seinen Unterschriften.

Wer das Gegenteil behauptet, ist entweder schlecht informiert oder handelt vorsätzlich irreführend. Es gibt zwei weitere große Missverständnisse, die angesprochen werden müssen:

Erstens versuchen bestimmte einflussreiche Gruppen gezielt, die gegenwärtige Diplomatie zwischen Iran und den USA zu beeinflussen. Sie behaupten fälschlicherweise, ein mögliches neues Abkommen sei bloß eine Wiederauflage des JCPOA. Obwohl das JCPOA ein bedeutender Erfolg war, möchte ich unmissverständlich klarstellen, dass viele im Iran überzeugt sind, dass dieses Abkommen den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Sie fordern ein neues Abkommen, das Irans Interessen sichert und gleichzeitig die Anliegen aller Parteien berücksichtigt – und ich unterstütze diese Forderung.

Ich kann nicht für Präsident Trump sprechen, aber seine früheren Handlungen lassen vermuten, dass auch er kein Interesse an einer bloßen Wiederholung des JCPOA hatte.“

„Der iranische Markt könnte die kriselnde US-Atomindustrie wiederbeleben“

„Zweitens: Iran hat wirtschaftliche oder wissenschaftliche Kooperationen mit den USA nie blockiert. Die eigentliche Barriere waren stets frühere US-Regierungen, die sich oft von bestimmten Lobbygruppen leiten ließen. Wie ich kürzlich in der Washington Post darlegte, könnte die Billionen-Dollar-Wirtschaftschance, die unser Land bietet, auch amerikanischen Unternehmen offenstehen – insbesondere jenen, die uns bei der Entwicklung sauberer Energiequellen jenseits von Kohlenwasserstoffen unterstützen könnten.

Derzeit betreibt Iran nur einen aktiven Reaktor im Atomkraftwerk Buschehr. Unser langfristiges Ziel ist der Bau von mindestens 19 weiteren Reaktoren – was potenzielle Verträge im Wert von Dutzenden Milliarden Dollar bedeutet. Der iranische Markt ist groß genug, um der angeschlagenen US-Atomindustrie neues Leben einzuhauchen.

Ein künftiges Abkommen muss daher nicht nur Irans wirtschaftliche Interessen absichern, sondern auch ein striktes Inspektions- und Verifikationssystem enthalten, das die Friedlichkeit unseres Atomprogramms garantiert. Nur so kann langfristige Stabilität und gegenseitiges Vertrauen geschaffen werden.

Zudem muss der Verhandlungsrahmen klar definiert sein: Verhandelt wird ausschließlich über Sanktionen und das Atomprogramm. In einer derart instabilen Region wird Iran niemals seine nationale Sicherheit zur Verhandlung stellen.“

„Drohung und Druck gegen das stolze iranische Volk verschließen den Weg zur Einigung“

Abschließend heißt es in der Rede:

„Ebenso wichtig ist der Respekt gegenüber der Zivilisation, Kultur und politischen Identität Irans – geformt durch eine jahrtausendealte Geschichte. Der Einsatz von Drohungen und Druck gegen das stolze iranische Volk hat sich über Jahre hinweg als wirkungslos erwiesen – er verhindert Kompromisse, statt sie zu ermöglichen.

Eine konstruktive Zusammenarbeit auf Grundlage gegenseitigen Respekts und gleichberechtigter Stellung ist weitaus effektiver beim Aufbau von Vertrauen und bei der Förderung des Dialogs.

Schließlich – aber nicht weniger bedeutend – darf Iran im Rahmen des globalen Nichtverbreitungsregimes nicht als Ausnahme behandelt werden. Als Unterzeichnerstaat des NPT hat Iran dieselben Rechte und Verpflichtungen wie alle anderen Mitgliedsstaaten.

Die Einhaltung dieses Gleichheitsprinzips ist unerlässlich für eine gerechte und nachhaltige Lösung. Wenn das globale Nichtverbreitungsregime überleben soll, müssen alle Parteien – insbesondere die Atommächte – ihre Verpflichtungen erfüllen.

Nur durch gegenseitige Verantwortung können wir den akuten Herausforderungen der Gegenwart wirksam begegnen. Iran ist bereit, seinen Beitrag für eine sicherere, atomwaffenfreie Region zu leisten.“