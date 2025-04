Kulturminister: Gaza ist das Abbild der Schmerzen des modernen Menschen / Vorschlag zur Gründung eines „Asiatischen Filmfestivals“

Laut der Organisation für Islamische Kultur und Beziehungen befindet sich Seyyed Abbas Salehi auf einer zweitägigen Reise in Hongkong, um am „Asia Cultural Cooperation Forum“ (ACCF2025) teilzunehmen. In seiner Ansprache – die vor Ministern und hochrangigen Kulturoffiziellen zahlreicher asiatischer Länder gehalten wurde – betonte er: „Der alte Kontinent Asien verfügt mit seinen uralten Zivilisationen, seiner immensen kulturellen Vielfalt und seinem enormen menschlichen Potenzial über eine herausragende Fähigkeit zum Dialog, zur Synergie und zur Zusammenarbeit im kulturellen und künstlerischen Bereich.“

Er fügte hinzu, dass der Iran – gestützt auf seine zivilisatorische Stellung und seine strategisch-geografische Lage – den kulturellen Austausch mit asiatischen Ländern stets begrüßt habe.

Weiter sagte er: „In einer Weltordnung, die sich zunehmend von einer unipolaren zu einer multipolaren Struktur mit einem asiatischen Schwerpunkt wandelt, kommt der kulturellen Kooperation zwischen den Völkern Asiens eine wachsende Bedeutung zu. Sie kann das Fundament für gegenseitiges Verständnis, Solidarität und regionale Stabilität bilden.“

Im weiteren Verlauf seiner Rede ging der Kulturminister auf die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen ein und erklärte: „An einem Ort dieser schönen Welt erleben wir eines der abscheulichsten Kapitel menschlicher Geschichte. Seit über einem Jahr sterben in Gaza tagtäglich unschuldige Kinder unter dem unaufhörlichen Bombardement. Gaza ist das Abbild der Schmerzen des modernen Menschen – eine offene Wunde, die unsere menschliche Verantwortung in besonderem Maße herausfordert.“

Er unterstrich die Rolle der Kultur als Wegbereiterin von Frieden und Humanität und rief dazu auf, den kulturellen Diskurs als Antwort auf globale Krisen zu stärken.

Vorschlag für ein Asiatisches Filmfestival

Salehi sprach sich dafür aus, die gemeinsamen Ressourcen und Errungenschaften der asiatischen Völker im Bereich Kultur, Kunst und Zivilisation stärker zu nutzen. Er äußerte die Hoffnung, dass das Forum für kulturelle Zusammenarbeit in Asien zu einer wirksamen Plattform für Synergien, Erfahrungsaustausch, gemeinsame Projekte und die Stärkung der kulturellen Rolle bei der Gestaltung einer gerechteren und stabileren Zukunft des Kontinents werden könne.

Er betonte die Bedeutung kontinuierlicher Dialoge, die Einrichtung spezialisierter Arbeitsgruppen und die konsequente Weiterverfolgung der im Forum unterbreiteten Vorschläge.

Laut IRNA findet das Asia Cultural Cooperation Forum (ACCF2025) derzeit in der Sonderverwaltungsregion Hongkong statt – mit der Teilnahme von Ministern, Leitern kultureller Einrichtungen und Vertretern aus über 30 asiatischen Ländern. Das internationale Ereignis zielt darauf ab, den kulturellen Austausch zu intensivieren, die Kulturdiplomatie zu stärken und die Rolle von Kultur in der regionalen Zusammenarbeit auszubauen. Es umfasst Fachkonferenzen, Workshops und Diskussionsrunden zu Chancen und Herausforderungen für die Kultur in Asien.