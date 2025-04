Irans Parlamentspräsident drückte sein Beileid zum Tod von Papst Franziskus aus

Laut der IRNA erklärte Mohammad Baqer Qalibaf in seinem Beileidsschreiben: „Der Tod der hochgeschätzten spirituellen Persönlichkeit und des religiösen Führers der katholischen Christen, Papst Franziskus, hat großes Bedauern ausgelöst.“

Er fügte hinzu: „Er war eine friedliebende Persönlichkeit und ein Verfechter des Monotheismus, insbesondere in den letzten Jahren, in denen er sich mit vielen Anstrengungen dafür einsetzte, Gläubige und Gottesfürchtige zu Harmonie und Nächstenliebe zu ermutigen.“

In der Beileidsnachricht wurde betont: „Papst Franziskus war eine friedliche Persönlichkeit, dessen reformistische und humanitäre Maßnahmen in Bezug auf die Förderung des Monotheismus, den interreligiösen Dialog, eine Welt ohne Gewalt und Krieg sowie seine Unterstützung für die Unterdrückten, insbesondere seine deutliche und offene Kritik an der Massakern von wehrlosen Menschen in Gaza durch das israelische Besatzungsregime und das Ende des Massenmords an unschuldigen Frauen und Kindern Palästinas, in den Erinnerungen der Menschen und derer, die für Gerechtigkeit eintreten, bleibend sind.“

Qalibaf fügte hinzu: „Im Namen meiner selbst und der Abgeordneten des Islamischen Beratenden Parlaments möchte ich den Behörden des Vatikans, allen Anhängern der katholischen Kirche und der christlichen Gemeinschaft mein tiefes Beileid aussprechen und für die Seele des Verstorbenen ewige Erlösung und Vergebung im Jenseits bei Gott erbitten.“

Laut der IRNA starb Papst Franziskus am Montag, den 1. Ordibehesht 1404 (22. April 2025).