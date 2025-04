 Baqaei: Keine Bestätigung von Medien-Spekulationen über Verhandlungsdetails / Zarif reist nach Peking

„Esmail Baqaei “, Sprecher des Außenministeriums, würdigte heute Morgen (Montag, den 1. Mai) den Tag zu Ehren des persischen Dichters Saadi Shirazi und sagte: „In einer Welt, in der viel gesprochen wird, aber wenig Bedeutung hat, bleibt Saadi nach wie vor ein Leitfaden auf der Suche nach dem richtigen Weg.“

Baqaei wies darauf hin, dass es in der vergangenen Woche viele Entwicklungen im Bereich der Diplomatie gegeben habe. „In der vergangenen Woche hatten wir den Besuch des Außenministers in Russland. Auch gab es ein Treffen mit dem Außenminister Italiens im Rahmen der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA. Morgen wird der Außenminister nach China reisen“, fügte er hinzu.

In Bezug auf die kürzlich veröffentlichten medienbasierten Spekulationen über die Details der zweiten Runde indirekter Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten erklärte Baqaei: „Wir bestätigen die in den Medien verbreiteten Details zu den Inhalten der Gespräche nicht und es handelt sich lediglich um mediale Spekulationen. Es ist nicht beabsichtigt, dass die Details dieser Verhandlungen in den Medien diskutiert werden, und wir bestätigen keines der genannten Themen. Wir befinden uns noch am Anfang eines langen Weges, daher bestätigen wir keines der angesprochenen Themen.“

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte auch im Hinblick auf die Garantien im Zusammenhang mit Irans Forderung nach der Aufhebung der Sanktionen: „Die Sanktionen, die gegen die Islamische Republik Iran verhängt wurden, sind allesamt unbegründet, illegal und ungerecht. Daher machen wir keinen Unterschied zwischen den Sanktionen, die aus verschiedenen Gründen und unter verschiedenen Vorwänden gegen uns verhängt wurden. Unsere Hauptforderung in jeder Verhandlung ist die Aufhebung dieser illegalen und ungerechten Sanktionen, so dass sie konkrete und wirksame Auswirkungen haben.“

Bezüglich der Gespräche in Oman sagte Baqaei: „Oman schlug vor, die zweite Runde der Gespräche an einem anderen Ort als Maskat abzuhalten, und wir haben aus Respekt vor Oman diesem Vorschlag nicht widersprochen. Der Ort für die Verhandlungen wurde mit Zustimmung aller drei Parteien – Oman, Iran und die USA – festgelegt. Es war selbstverständlich, dass bei einer Sitzung in einem anderen Land unterschiedliche Vorkehrungen und Vorbereitungen getroffen werden müssen. Auch die italienische Regierung hat eine hervorragende Gastgeberrolle übernommen, und wir danken ihnen dafür. Daher wurde der Verhandlungsort auf Vorschlag Omans und mit Zustimmung aller Parteien festgelegt.“

Er fügte hinzu, dass die nächste Runde der Verhandlungen in Maskat stattfinden werde, wobei sowohl technische Sitzungen als auch Sitzungen auf Ebene der obersten Verhandlungsteilnehmer stattfinden werden. Diese Sitzung ist für Samstag angesetzt.

Zum Thema der fortlaufenden Konsultationen mit anderen Mitgliedstaaten des JCPOA, insbesondere mit China und Russland, erklärte der Sprecher des Außenministeriums: „China und Russland sind nicht nur zwei wichtige Mitglieder des Sicherheitsrates, sondern auch als enge Freunde und wichtige Partner der Islamischen Republik Iran stets in die relevanten Entwicklungen im Zusammenhang mit unserem Nuklearprogramm involviert. Bereits vor Beginn dieser Gespräche wurden Russland, China und die regionalen Länder informiert. Wir haben auch mit den europäischen Ländern, insbesondere mit den drei Ländern Großbritannien, Frankreich und Deutschland als Mitglieder des JCPOA, Kontakt aufgenommen und Konsultationen geführt. Auch im Hinblick auf den Maskat-Prozess werden diese Gespräche fortgeführt, da, wie ich bereits sagte, die Resolution 2231 nach wie vor besteht und der JCPOA weiterhin gültig ist. Diese genannten Länder sind rechtlich Teil dieses Dokuments.“

Baqaei fuhr fort: „Die Bezugnahme auf das sogenannte ‘Snapback’-Verfahren durch die Europäer ist in keiner Weise konstruktiv. Die europäischen Länder müssen entscheiden, ob sie eine konstruktive Rolle in diesem Prozess spielen und ihre Position wiederherstellen wollen oder ob sie als destruktive Kräfte in diesem Prozess agieren werden.“