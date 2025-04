Das Westjordanland unter dem Stiefel der Besatzung – Vier zionistische Minister fordern Annexion

Wie das Nachrichtenportal Al-Araby Al-Jadeed am Montag berichtete, melden palästinensische Quellen eine anhaltende Eskalation der Gewalt durch israelische Siedler und Militärs gegen die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland.

Demnach griffen Siedler in der Stadt Hebron im Süden des Westjordanlands ein Geschäft an und setzten es in Brand.

Auch das israelische Militär stürmte die Ortschaft Idhna westlich von Hebron, wobei scharfe Munition, Schallgranaten sowie Tränengas und giftige Gase gegen Palästinenser eingesetzt wurden. Über die Zahl der Verletzten oder Festgenommenen durch die Besatzungstruppen gibt es bislang keine Angaben.

Palästinensische Quellen berichteten weiter, dass israelische Soldaten täglich in die Ortschaft eindringen und Ladenbesitzer zwingen, ihre Geschäfte zu schließen.

Gleichzeitig forderten vier Minister der israelischen Regierung während der Eröffnung eines neuen Viertels in der Siedlung Har Bracha im Norden des Westjordanlands die vollständige Annexion des Gebiets an Israel. Sie plädierten für eine Ausweitung der israelischen Siedlungstätigkeit in diesem palästinensischen Gebiet.

Zu den Ministern zählen Israels Verteidigungsminister Israel Katz, die Ministerin für Siedlungsangelegenheiten Orit Strook, der Minister für die Entwicklung der Randregionen Negev und Galiläa Yitzhak Wasserlauf sowie Justizminister Yariv Levin. Auch andere hochrangige Regierungsvertreter nahmen an der Veranstaltung teil und äußerten sich offen für eine israelische Hoheit über das Westjordanland und den Ausbau der dortigen Siedlungen.

Verteidigungsminister Katz bezeichnete die Siedlungstätigkeit als „Verteidigungslinie“ Israels und sprach von einem „Kampf gegen den Terrorismus“ im Norden des Westjordanlands.

Seit dem Beginn der israelischen Offensive gegen den Gazastreifen am 7. Oktober 2023 hat die israelische Armee auch ihre Operationen im Westjordanland intensiviert.

In diesem Zusammenhang haben israelische Streitkräfte ihre Angriffe auf die Städte Dschinin und Tulkarm sowie umliegende Dörfer verstärkt. Dabei wurden mehrere Palästinenser getötet oder verletzt.

Palästinensische Zivilisten und Widerstandskämpfer leisten ihrerseits mit allen verfügbaren Mitteln Widerstand gegen die Verbrechen des israelischen Regimes im Gazastreifen und im Westjordanland.