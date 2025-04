Araghchi reist morgen nach Moskau

Kazem Jalali schrieb in einer Nachricht auf X über die Reise von Außenminister Seyed Abbas Araghchi nach Moskau: "In Fortsetzung der hochrangigen Kontakte zwischen Iran und Russland wird Araghchi morgen zu Konsultationen mit hochrangigen russischen Beamten nach Moskau reisen."

Er sagte, dass die Förderung bilateraler Beziehungen, die regionale Zusammenarbeit und die internationale Interaktion auf der Tagesordnung der Reise des iranischen Außenministers stünden.

"Inmitten wichtiger globaler Entwicklungen werden die engen, kontinuierlichen und vertrauensvollen Beziehungen zwischen den Beamten Irans und Russlands den Interessen unserer Völker sowie dem regionalen und internationalen Frieden und der Stabilität dienen.", fügte er hinzu.

Der Außenminister sagte heute, Mittwoch, am Rande der Kabinettssitzung vor Reportern auf die Frage, was der Zweck seiner Reise nach Russland sei: "Mein Ziel ist es, eine schriftliche Botschaft des Obersten Führers an die russische Führung zu überbringen."