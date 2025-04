Pezeshkian: Die Angelegenheiten des Landes warten nicht auf das Ergebnis der Verhandlungen

Präsident Massoud Pezeshkian würdigte in der Kabinettssitzung am Mittwochmorgen die weisen Ratschläge und Erklärungen des Obersten Religionsführers und sagte: „Die Verhandlungen verlaufen auf normale Weise und die Geschäfte des Landes werden auf ihrem natürlichen Weg fortgeführt. Kein Bereich wartet auch nur eine Sekunde auf das Ergebnis dieser Diskussionen und Entwicklungen. Selbstverständlich würden wir ein positives Abkommen begrüßen, aber die Arbeit des Landes ist davon nicht abhängig.“

Pezeshkian verwies zudem auf den Bericht des Energieministers zur Wiederinbetriebnahme mehrerer Kraftwerke, die aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend vom Netz genommen worden waren, und kündigte an: „Die erste Lieferung importierter Solarpaneele wird in den kommenden Tagen im Land eintreffen und der Einbau sowie die Inbetriebnahme in öffentlichen Behörden müssen zügig starten.“

Im weiteren Verlauf der Kabinettssitzung bedankte sich auch der Erste Vizepräsident für die gestrige Gelegenheit zum Treffen mit dem Obersten Religionsführer und unterstrich: „Die vom Oberhaupt des Landes betonten Punkte werden ernsthaft beachtet und es werden konsequente Maßnahmen zur Nachverfolgung und Umsetzung ergriffen.“