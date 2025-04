Das Parlament stimmt dem Beitritt Irans zur Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsunion (APEC) zu

In der öffentlichen Parlamentssitzung am Mittwoch analysierten die Abgeordneten den Bericht des Ausschusses für Industrie und Bergbau zum Gesetzentwurf für die Mitgliedschaft der Islamischen Republik Iran in der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsunion (APEC) und stimmten sowohl den allgemeinen Aspekten als auch den Einzelheiten des Gesetzentwurfs zu.

Gemäß dem einzigen Artikel dieses Gesetzesentwurfs ist die Regierung befugt, der Union für Akkreditierung und Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum (APEC) gemäß der beigefügten Satzung beizutreten und den entsprechenden Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die Bestimmung und Änderung des für die Mitgliedschaft zuständigen Exekutivorgans obliegt der Regierung.