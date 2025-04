Abkommen zwischen Iran und Usbekistan zur Überstellung von Strafgefangenen in Kraft getreten

Der Präsident der Islamischen Republik Iran hat das Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens zwischen der Islamischen Republik Iran und der Republik Usbekistan über die Überstellung von Strafgefangenen unterzeichnet und an das Justizministerium zur Umsetzung weitergeleitet.

Dies markiert einen bedeutenden Schritt in der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen im Bereich der Strafjustiz.

Gemäß Artikel 123 der Verfassung der Islamischen Republik Iran hat Massoud Pezeshkian das "Gesetz zur Genehmigung des Abkommens zwischen der Islamischen Republik Iran und der Republik Usbekistan zur Überstellung von Strafgefangenen", das in der öffentlichen Sitzung des Islamischen Parlaments am Dienstag, dem 4. März 2025, verabschiedet und am 18. März 2025 vom Wächterrat bestätigt wurde, zur Umsetzung an das Justizministerium übermittelt.