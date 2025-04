Trump-Regierung blockiert Finanzhilfen an Harvard University

Wie die US-Nachrichtenseite USA Today am Dienstag berichtete, hatte die Trump-Regierung der Universität zuvor ein Schreiben übermittelt, in dem sie weitreichende Reformen im Verwaltungsapparat, Änderungen bei den Aufnahmekriterien für Studierende sowie Einschränkungen bei Studentenorganisationen und deren Aktivitäten auf dem Campus forderte.

In dem Schreiben war Harvard gewarnt worden, dass insgesamt 9 Milliarden Dollar an Bundesmitteln und laufenden Verträgen gefährdet seien, sollte die Universität den Forderungen nicht nachgeben.

Ungeachtet dieses Drucks erklärte Alan Garber, Präsident der Harvard University, am vergangenen Montag, dass sich die Hochschule dem Druck aus Washington nicht beugen werde.

In einem offenen Brief an die Harvard-Community betonte Garber:

„Die Universität wird ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben und auf ihre rechtlichen Ansprüche nicht verzichten. Die Bundesregierung – unabhängig davon, welche Partei gerade an der Macht ist – hat kein Recht, privaten Universitäten Vorschriften zu machen, wie sie lehren, Studierende aufnehmen, Personal einstellen oder in welchen Bereichen sie tätig sein dürfen.“

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Garbers Schreiben ließ die Trump-Regierung sämtliche Bundesmittel für Harvard in Milliardenhöhe sperren.

Wie IRNA weiter berichtet, hatte Präsident Trump zuvor propalästinensische Demonstrierende an US-Universitäten als „bezahlte Randalierer“ bezeichnet. Er behauptete, viele von ihnen seien keine echten Studierenden, sondern würden für ihre Protestaktionen entlohnt.

Trump sagte dazu:

„Wir werden sie ausfindig machen, festnehmen und abschieben – und zwar endgültig.“

Bereits zuvor hatte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social angekündigt,

„jegliche Bundesmittel für Hochschulen und Universitäten, die illegale Proteste zulassen, zu streichen.“