Treffen zwischen Gharibabadi und dem stellvertretenden russischen Außenminister in Moskau

Gharibabadi, der am Montag in Moskau angekommen ist, um an einem Treffen der Gruppe der Freunde der UN-Charta teilzunehmen, führte dieses Gespräch mit Unterstützung des iranischen Botschafters Kazem Jalali vor Beginn der Sitzung. Das Treffen fand im Gebäude des russischen Außenministeriums statt.

Während des Treffens tauschten beide Seiten Meinungen über den aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen und die Förderung der Zusammenarbeit innerhalb internationaler Organisationen aus. Zu den besprochenen Themen gehörten die Förderung von Multilateralismus, der Kampf gegen Unilateralismus sowie Initiativen zur Stärkung von Frieden und Sicherheit in der Weltgemeinschaft im Rahmen der Gruppe der Freunde der UN-Charta.

Dieses Treffen unterstrich die Verpflichtung beider Länder zur Zusammenarbeit und Abstimmung auf internationaler Ebene zur Bewältigung globaler Herausforderungen.