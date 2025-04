Russland bestätigt bevorstehenden Besuch von Araghchi in Moskau

Zakharova sagte am Montag, dem 14. April, in einem Gespräch mit der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass Araghchi während seines Besuchs in Moskau Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sowie weiteren hochrangigen Beamten geplant habe. Ziel der Gespräche seien Themen von bilateraler und internationaler Bedeutung.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baqaei, hatte zuvor an diesem Montag in seiner wöchentlichen Pressekonferenz angekündigt, dass der Besuch des iranischen Außenministers nach Russland im Rahmen eines zuvor festgelegten Programms stattfinden werde. Er erklärte weiter: „Diese Gelegenheit wird genutzt, um über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit den Gesprächen in Maskat zu diskutieren.“

Baqaei betonte zudem die Bedeutung der Zusammenarbeit Irans mit China und Russland im Hinblick auf das Nuklearabkommen (JCPOA). Er sagte: „Das Nuklearabkommen bleibt als rechtliches Dokument, das mit einer Resolution des UN-Sicherheitsrates verbunden ist, eine lebendige Vereinbarung. Wir werden weiterhin im Rahmen des JCPOA und der Resolution 2231 mit allen Mitgliedern des Abkommens interagieren und konsultieren. Diese Interaktionen sind von großem Nutzen.“

Die Gespräche in Maskat, die am Samstag, dem 12. April 2025, stattfanden, markierten den Beginn der ersten Runde indirekter Verhandlungen zwischen Iran und den USA. Abbas Araghchi beschrieb die zweieinhalbstündigen Gespräche als „konstruktiv“ und hob die Rolle des Gastgeberlandes Oman hervor. Steve Whitkav, der Sonderbeauftragte von Präsident Trump für den Nahen Osten, erklärte, dass die Gespräche am 19. April 2025 fortgesetzt werden sollen.

Das Weiße Haus lobte in einer Erklärung die konstruktive Atmosphäre und bedankte sich bei Oman für die Unterstützung. „Die Gespräche mit Iran waren äußerst positiv und konstruktiv,“ hieß es in der Mitteilung.

Andrei Rudenko, der stellvertretende russische Außenminister, äußerte sich ebenfalls optimistisch zu den Gesprächen und sagte: „Russland begrüßt die indirekten Verhandlungen zwischen den USA und Iran in Oman über das Nuklearprogramm und erwartet, dass in Zukunft konkrete Ergebnisse erzielt werden.“