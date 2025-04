Baghaei: Über den Ort der zweiten Runde der indirekten Verhandlungen zwischen Iran und den USA ist noch keine Entscheidung gefallen

Ismail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, erklärte heute Morgen (Montag, 13. April) in seiner wöchentlichen Pressekonferenz, dass sich auch in der vergangenen Woche die Entwicklungen in unserer Region sowie die Aktivitäten der iranischen Diplomatie fortgesetzt hätten. Im Gazastreifen und im Westjordanland würden weiterhin Gräueltaten begangen, obwohl ein angeblich vereinbarter Waffenstillstand unter internationalen Garantien deklariert wurde – dieser werde von Israel jedoch vollkommen ignoriert. Die Angriffe auf wehrlose Palästinenserinnen, Krankenhäuser, medizinisches Personal und die ohnehin spärliche Infrastruktur halten an. Journalistinnen gehören nach wie vor zu den bevorzugten Angriffszielen des zionistischen Regimes. Diese Verbrechen werden unter dem stillschweigenden Blick des UN-Sicherheitsrats und zuständiger Institutionen fortgesetzt. Auch in Libanon wird der Waffenstillstand weiterhin verletzt. Die Angriffe auf Syrien und Jemen dauern an – all dies haben wir als Rechtsbruch verurteilt.

Auf die Frage der IRNA, ob Italien als möglicher Austragungsort der zweiten Verhandlungsrunde im Gespräch sei und ob mit Blick auf die bisher indirekt geführten Gespräche, die erste Ergebnisse erzielt hätten, eine Änderung des Verhandlungsformats zur Beschleunigung der Prozesse in Betracht gezogen werde, antwortete Baghaei: „Wir haben stets transparent und professionell über den Verlauf der Gespräche informiert und ich danke allen Medien für ihre Zusammenarbeit und die professionelle Art der Nachrichtenverbreitung. In diesem Zusammenhang hatte der geehrte Außenminister nach den Gesprächen in einem kurzen Statement erklärt, dass die Verhandlungen künftig nicht mehr in Oman stattfinden werden. Der Verhandlungsort ist dabei nicht von zentraler Bedeutung – entscheidend ist, dass Form und Struktur der Interaktion zwischen Iran und den USA unverändert bleiben. Die Gespräche werden weiterhin indirekt unter Vermittlung Omans geführt.“

Er ergänzte: „Was den Ort betrifft, so ist es selbstverständlich, dass der Vermittler – Oman – die notwendigen organisatorischen Vorkehrungen trifft. Wir danken für die bisherige Gastfreundschaft und sind zuversichtlich, dass man dort über die zukünftige Gestaltung der Gespräche entscheiden wird. Sobald die offiziellen Stellungnahmen aus Oman vorliegen, werden wir entsprechend über den Verhandlungsort informieren.“

Der Sprecher des Außenministeriums betonte erneut, dass direkte Verhandlungen nicht stattfinden würden, weil sie nicht nützlich seien. Baghaei sagte: „Direkte Gespräche sind in einer Situation, in der eine Seite auf eine dominante Haltung besteht und die Sprache der Drohung sowie die Anwendung von Gewalt als Mittel wählt, weder hilfreich noch akzeptabel für die Islamische Republik Iran. Solche Gespräche führen auch nicht zu tragfähigen Ergebnissen.“

Auf eine Frage zur Zusammenarbeit des Iran mit China und Russland in Bezug auf das Atomabkommen antwortete Baghaei: „Das JCPOA ist rechtlich betrachtet ein lebendiges Abkommen, da es mit einer Resolution des UN-Sicherheitsrats verbunden ist. Wir werden unsere Konsultationen im Rahmen des JCPOA und der Resolution 2231 mit allen Vertragsparteien fortsetzen und sehen diese Zusammenarbeit als nützlich an.“

Er fügte hinzu: „Laut unserer vorherigen Planung wird der Außenminister gegen Ende dieser Woche nach Russland reisen. Diese Gelegenheit wird auch genutzt, um über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf die Gespräche in Maskat zu beraten.“

Baghaei äußerte sich auch zur Ratifizierung des strategischen Partnerschaftsvertrags mit Russland im russischen Parlament (Duma): „Die Umsetzung und Ratifizierung dieses umfassenden strategischen Abkommens hat Priorität für das Außenministerium. Der Entwurf wurde durch das Ministerium erstellt und an das Kabinett weitergeleitet – der Prozess ist bereits im Gang. Wir hoffen, das Gesetz bald zur abschließenden Genehmigung dem Parlament und anschließend dem Wächterrat vorlegen zu können.“

Zum Thema des Besuchs eines Vertreters des Außenministeriums bei chemisch verletzten Kriegsveteranen und der dort angesprochenen Bildung einer Untersuchungskommission mit Deutschland zur Rolle deutscher Firmen bei der Lieferung chemischer Waffen an den Irak erklärte Baghaei: „Dieses Thema ist ein fester Bestandteil der außenpolitischen Agenda und wird nicht in Vergessenheit geraten. Der Einsatz chemischer Waffen im Iran-Irak-Krieg stellt ein eindeutiges Kriegsverbrechen dar, für das alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Dass Jahrzehnte vergangen sind und die berechtigten Forderungen Irans unbeantwortet blieben, ändert nichts an unserer Entschlossenheit. Die Idee eines Mechanismus zur Aufklärung der Rolle deutscher Unternehmen in diesem Kontext wurde bereits im September 2023 der deutschen Botschaft übermittelt. Wir haben mehrfach betont: Sollte es echten guten Willen geben, erwarten wir ein konstruktives Signal von deutscher Seite. In den 1990er Jahren wurden Teile der Fälle bearbeitet – falls es Ergebnisse gibt, erwarten wir, dass diese mit dem Iran geteilt werden.“

Zur aktuellen Beziehung zu Deutschland und zur Nominierung der deutschen Außenministerin als Präsidentin der UN-Generalversammlung sagte Baghaei: „Letzte Woche habe ich betont, dass wir freundschaftlichen Beziehungen und gegenseitigem Respekt große Bedeutung beimessen. Deutschland war einer unserer wichtigsten Handelspartner. Wir sind bestrebt, diese Beziehungen zu erhalten und auszubauen. Es ist bedauerlich, dass in einer bestimmten Phase durch extremistische Haltungen auf Seiten Deutschlands unerfreuliche Ereignisse eintraten – insbesondere die Einschränkungen im Bereich der zivilgesellschaftlichen Beziehungen und die Schließung iranischer Einrichtungen in Deutschland.“

Zur Nominierung der deutschen Außenministerin meinte er: „Diese Nachricht hat uns überrascht. Wer sich um ein solch hochrangiges internationales Amt bewirbt, sollte eine überzeugende Bilanz in den internationalen Beziehungen vorweisen können.“

Auf die Frage, ob ein Abkommen mit den USA zur Befriedung der Region führen könnte, sagte Baghaei: „Die Unruhe in der Region ist in erster Linie auf den destruktiven Akteur namens Israel zurückzuführen. Die anhaltende Gewalt und der Völkermord in den besetzten palästinensischen Gebieten sind die Ursache der Instabilität. Israel ist das einzige Gebilde, das von der UNO als Apartheid-Regime bezeichnet wurde, das derzeit die Gebiete zweier Staaten besetzt hält und täglich deren territoriale Integrität verletzt. Seit nunmehr acht Jahrzehnten hält es Teile der Region unter Besatzung. Die Unsicherheit in der Region, die seit Jahrzehnten andauert, ist auf diese Realität zurückzuführen – eine Tatsache, die westliche Akteure leider nicht anerkennen wollen und stattdessen falsche Fährten legen.“

Bezüglich der Expo 2025 und der Iran-Afrika-Wirtschaftskonferenz sagte Baghaei: „Die Expo bietet eine bedeutende Gelegenheit, um das Potenzial des Iran zu präsentieren. Sie findet Anfang Mai statt, parallel dazu die wirtschaftliche Konferenz mit afrikanischen Ländern. Zahlreiche afrikanische Staaten haben ihre Teilnahme angekündigt. Wir sind entschlossen, die Potenziale unserer Beziehungen mit Afrika gezielt zu erschließen.“

Auf die Frage, ob die Gespräche mit den USA die Unterstützung Irans für die sogenannte Achse des Widerstands beeinträchtigen könnten, antwortete Baghaei: „Die Verhandlungen mit den USA beschränken sich ausschließlich auf die Aufhebung von Sanktionen und das Atomprogramm. Weitere Themen stehen nicht auf der Agenda.“

Zur Möglichkeit neuer EU-Sanktionen gegen den Iran sagte Baghaei: „Jegliche juristische Konstrukte, die die Justizmaßnahmen Irans infrage stellen, sind inakzeptabel. Die europäischen Akteure erlauben sich, auf Grundlage einer einseitigen Interpretation der Menschenrechte andere Länder zu beurteilen und zu sanktionieren – das ist rechtswidrig und destruktiv.“

Abschließend verurteilte Baghaei die wiederholte Entweihung des heiligen Korans in den Niederlanden: „Solche Vorfälle, die sich zuvor auch in anderen europäischen Ländern ereignet haben, haben in der islamischen Welt große Spannungen verursacht. Diese Handlungen beruhen auf einem falschen Verständnis von Meinungsfreiheit. Die Beleidigung religiöser Heiligtümer – ob muslimisch oder anderer Religionen – ist nicht hinnehmbar und darf nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit gerechtfertigt werden. Wir verurteilen diese Tat und fordern von den niederländischen Behörden, entsprechend zu handeln.“