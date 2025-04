Kairo begrüßt indirekte Gespräche zwischen Iran und den USA

Wie die Nachrichtenagentur IRNA berichtet, tauschte sich Irans Außenminister Seyed Abbas Araghchi am heutigen Vormittag auf Initiative seines ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelatty telefonisch mit ihm über die aktuellen Entwicklungen in der Region sowie über die in Oman stattfindenden indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA aus.

Der ägyptische Außenminister bekräftigte dabei erneut die offizielle Position seines Landes, die bereits durch eine entsprechende Erklärung veröffentlicht wurde, und zeigte sich zuversichtlich, dass die Gespräche in Maskat konstruktive Ergebnisse bringen werden.

Außenminister Araghchi bedankte sich seinerseits für die unterstützende Haltung Ägyptens und erläuterte die Positionen der Islamischen Republik Iran in Bezug auf die laufenden indirekten Gespräche in Oman.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs war die angespannte humanitäre Lage in Gaza. Beide Seiten betonten die Notwendigkeit, die anhaltenden Angriffe auf Zivilisten zu beenden und diplomatische Bemühungen zur Erreichung eines Waffenstillstands fortzusetzen.