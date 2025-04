China: IAEA sollte Iran-Fragen unparteiisch behandeln

Bei seinem Treffen mit Rafael Grossi äußerte Wang Yi die Hoffnung, dass die Agentur die iranische Atomfrage, die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Australien im Bereich der Atom-U-Boote sowie die Entsorgung des Mülls aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima objektiv, fair, unparteiisch und professionell prüfen werde.

Grossi erklärte in einem Interview mit der China Media Group (CMG): „Wir brauchen eine Vereinbarung. Wir tun dies (verfassen diesen Antrag) vor dem wichtigen Treffen zwischen den USA und dem Iran in Oman, das in wenigen Stunden stattfinden wird.“

„Daher wünschen wir Ihnen dort alles Gute. Es hat einen Nachrichtenaustausch zwischen dem US-Präsidenten und der iranischen Regierung gegeben“, bemerkte er.