Merz fordert sofortige Maßnahmen gegen Trumps Zölle

In einer per E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters übermittelten Erklärung schrieb Merz: „Die Lage an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten ist kritisch, und es besteht die Gefahr, dass sich die Situation weiter verschärft. Daher ist es für Deutschland wichtiger denn je, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit so schnell wie möglich wiederherzustellen.“

Fokus auf Koalitionsverhandlungen

Merz betonte, dass dieses Thema nun zum zentralen Punkt der laufenden Koalitionsverhandlungen für die Regierungsbildung werden müsse. Die konservative Partei von Merz befindet sich derzeit in Gesprächen mit der Sozialdemokratischen Partei (SPD), um eine Koalitionsregierung zu bilden. In seiner Erklärung wiederholte Merz die Forderungen seiner Partei nach Steuersenkungen, Bürokratieabbau und niedrigeren Energiekosten.

Marktreaktionen und wirtschaftliche Risiken

Am Montag fielen die meisten Aktienindizes weiter, da es keine Anzeichen dafür gab, dass Trump von seinen Zollplänen abrücken würde. Investoren gehen davon aus, dass das steigende Risiko einer Rezession die US-Notenbank (Federal Reserve) dazu zwingen könnte, die Zinssätze Anfang Mai zu senken.

Deutschland steht wie andere EU-Länder vor einem 25-prozentigen Zoll auf Stahl-, Aluminium- und Autoexporte in die USA. Ab Mittwoch werden zudem nahezu alle anderen Waren mit „gegenseitigen“ Zöllen von 20 Prozent belegt.

Forderung nach entschlossenem Handeln

Merz unterstrich in seiner Erklärung die Dringlichkeit entschlossenen Handelns: „Deutschland muss jetzt handeln, um seine Wirtschaft vor den Auswirkungen der Handelskonflikte zu schützen.“ Die Forderung nach einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit innerhalb der EU wurde ebenfalls betont, um eine gemeinsame Antwort auf Trumps Maßnahmen zu entwickeln.