 Iran, Russland und China: Experten treffen sich am Dienstag in Moskau

Der iranische Botschafter erklärte am Montag gegenüber IRNA: „Die Islamische Republik Iran führt kontinuierliche Konsultationen mit Russland und China zu bilateralen Themen sowie zu internationalen und regionalen Entwicklungen, einschließlich der Atomfrage.“

Kazem Jalali betonte, dass Iran, Russland und China bereits zuvor Treffen abgehalten haben, um ihre Positionen in internationalen Gremien zu koordinieren und effektive Verhandlungslösungen zur Aufhebung von Sanktionen zu finden.

Diese Treffen fanden unter anderem in Peking und am Sitz internationaler Organisationen in Wien statt. Das bevorstehende Treffen in Moskau sei Teil dieser Bemühungen.

Der Botschafter fügte hinzu: „Iran steht in ständigem Austausch mit seinen Partnern über die Atomfrage. Das kürzlich abgehaltene Treffen zwischen iranischen Experten und Vertretern der drei europäischen Länder war ebenfalls ein Schritt in diese Richtung.“

Ziel des Treffens

Das Treffen in Moskau zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern weiter zu stärken und gemeinsame Strategien zur Lösung der Atomfrage sowie zur Aufhebung der Sanktionen zu entwickeln. Die trilateralen Gespräche unterstreichen die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Iran, Russland und China bei internationalen Themen.