Vorläufige Zahlen der US-Luftangriffe auf Sanaa: Drei Tote und sechs Verletzte

Wie der jemenitische Nachrichtensender Al-Masirah am Sonntagabend berichtete, griffen US-Kampfflugzeuge das Viertel Schaab al-Hafa im Stadtteil Schaub in Sanaa an und bombardierten dabei das Wohnhaus eines Bürgers. Laut dem Sprecher des Gesundheitsministeriums forderte dieser Angriff drei Todesopfer und sechs Verletzte.

In einem weiteren Bericht zitierte derselbe Sender den Gouverneur von Sanaa, demzufolge US-Kampfflugzeuge mit drei Luftschlägen das Gebiet Al-Dschabal al-Aswad in der Region Bani Matar nordwestlich von Sanaa bombardierten.

Die USA und Großbritannien führen seit dem 15. März 2025 Luftangriffe gegen den Jemen durch – als Unterstützung für das zionistische Regime –, wobei sowohl Wohngebiete als auch zivile Einrichtungen angegriffen werden.

Das Politbüro der jemenitischen Ansarollah-Bewegung verurteilte in einer Stellungnahme die US- und britischen Luftangriffe auf Wohnviertel in Sanaa als feindselige und kriminelle Akte.

In diesem Zusammenhang bekräftigten auch die Streitkräfte des Jemen, dass sie dem US-Angriff entgegentreten und die Durchfahrt israelischer Schiffe solange verhindern werden, bis die Angriffe auf den Gazastreifen vollständig eingestellt und die Blockade dieser Region aufgehoben wird.