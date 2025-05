Yisrael Ziv, der ehemalige Chef der Operationsabteilung der israelischen Armee, sagte, dass die Besetzung eines unnötigen Sicherheitsstreifens innerhalb Syriens früher oder später zu einer Intensivierung des syrischen Widerstands gegen die israelische Armee führen wird.

Er wies darauf hin, dass die jüngsten Zusammenstöße mit bewaffneten Gruppen in Südsyrien Israel in einen neuen Krieg stürzen werden, und fügte hinzu: "Israel denkt nicht daran, politische Lösungen zu finden, die es zurück an die Grenzlinie bringen, sondern denkt daran, die Gebiete zu beherrschen."

Nachdem Tahrir al-Sham die Kontrolle über Syrien übernommen hatte, verübte das zionistische Regime mehrere Angriffe auf das Land, die zur Aktivierung von Widerstandszellen gegen dieses Regime führten.